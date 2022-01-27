Рада попередньо підтримала закон про посилення соцзахисту українських ветеранів

Верховна Рада підтримала у першому читанні внесення змін до закону Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту (урядовий законопроєкт №5583).

За відповідне рішення проголосував 281 народний депутат.

Цей законопроєкт дозволить закріпіти нові визначення для стратегічного планування сфери ветеранських справ.

Його мета – законодавчо закріпити визначення понять Державна політика соціального захисту ветеранів війни, Система соціального захисту ветеранів війни, Комплексний огляд системи соціального захисту ветеранів війни.

Очікується, що ухалення законопроекту матиме позитивний вплив на інтереси ветеранів війни та членів їхніх сімей. А запровадження механізму статегічного планування розвитку ситсеми соціального захисту ветеранів дозволить оцінити чинний стан і готовність складових системи до виконнання своїх функціональних завдань.

Уряд затвердив розроблений Міністерством у справах ветеранів проєкт закону про внесення змін до деяких законів України, спрямованих на забезпечення додаткових гарантій соціального захисту ветеранів війни ще у листопаді 2021 року.

Тоді міністр у справах ветеранів України Юлія Лапутіна зазначила, що цей законодавчий акт консолідує зусилля держави щодо створення належних умов для комплексної підтримки українських ветеранів та їхніх сімей.

Наприкінці 2021 року президент Володимир Зеленський доручив уряду вдосконалити систему грошового забезпечення військовослужбовців.

Згідно з документом, Кабмін має забезпечити з 2023 року мінімальний розмір грошового забезпечення військовослужбовців ЗСУ на рівні не менше двократного розміру мінімальної заробітної плати.

Крім того, до 30 червня 2022 року уряд повинен внести на розгляд Верховної Ради законопроєкт, спрямований на удосконалення системи грошового забезпечення військовослужбовців.