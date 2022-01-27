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Факты / Украина / Общество

Штормовой ветер и сильные осадки: на Украину надвигается циклон

Марта Бондаренко редактор ленты
мокрий сніг

В пятницу Украина будет встречать циклон Marie, который принесет снег, мокрый снег, а на юг – дожди. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.

На западе и севере Украины ожидаются штормовые ветра. В центральных областях, на востоке и юге сила ветра будет умеренной, однако в субботу усилится до 15-20 м/с.

Температура воздуха в восточной, центральной части Украины и на юге прогнозируется от -3°C до -8°C, в Сумской и Харьковской области до -11°C.

— Уже в течение дня повсюду в Украине будет колебаться около нуля, на юге до +4°C, — отмечает Наталья Диденко.

В Киеве погода в пятницу прогнозируется ветреной с мокрым снегом и налипанием мокрого снега.

— Пока что по Украине ходят атмосферные фронты с ветрами преимущественно западных направлений, поэтому влага и скачки давления, — подытожила синоптик.

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