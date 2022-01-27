У п’ятницю Україна зустрічатиме циклон Marie, який принесе сніг, мокрий сніг, а на південь – дощ. Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.
На заході та півночі України очікуються штормові вітри. В центральних областях, на сході та півдні сила вітру буде помірною, проте у суботу посилиться до 15-20 м/с.
Температура повітря у східній, центральній частині України та на півдні прогнозується від -3°C до -8°C, на Сумщині та Харківщині до -11°C.
– Вже протягом дня повсюди в Україні крутитиметься близько нуля, на півдні до +4°C, – зазначає Наталка Діденко.
У Києві погода у п’ятницю прогнозується вітряною, з мокрим снігом та налипанням мокрого снігу.
– Поки що Україною ходять атмосферні фронти з вітрами переважно західних напрямків, тому волога та стрибки тиску, – підсумувала синоптикиня.