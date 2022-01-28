На случай чрезвычайной ситуации, в том числе военного характера, жителям и гостям города Сумы стоит знать адреса ближайших бомбоубежищ и перечень вещей, которые нужно взять с собой.

Эти знания особенно актуальны на фоне сообщений о вероятной угрозе вторжения РФ. Тем более, что Сумская область граничит с Россией.

Именно поэтому месяц назад городской глава Сум Александр Лысенко поручил проверить состояние городских бомбоубежищ.

Сейчас перечень защитных сооружений гражданской защиты города Сумы насчитывает 99 объектов.

В документе ниже представлены адреса хранилищ. В таблице можно найти, к какой форме собственности относится укрытие, год ввода в эксплуатацию, класс и защитные свойства хранилища, а также проверить состояние готовности.

Ознакомиться с перечнем защитных сооружений города Сумы можно и на интерактивной карте.

Однако, поскольку многие из хранилищ, согласно данным, обнародованным на сайте горсовета, либо не готовы, либо ограниченно готовы, местным жителям предлагают также перечень самых простых укрытий города.

Все 248 объектов сосредоточены в подвальных помещениях на территории Сум.

Их также можно найти на интерактивной карте.

В перечне содержится информация о высотности дома, площади подвального помещения и количестве людей, которые сможет вместить укрытие (в расчете 3 кв. м – на одного человека).

Вместе с тем, местные власти напоминают, что жители и гости города должны позаботиться о тревожном (экстренном) чемоданчик.

Это поможет максимально быстро эвакуироваться из зоны чрезвычайного происшествия.

В плотный рюкзак объемом от 25 литров стоит сложить необходимый минимум одежды, предметов гигиены, медикаментов, инструментов, средств индивидуальной защиты и продуктов питания.

В тревожный чемоданчик следует положить:

копии важных документов в полиэтиленовой упаковке (паспорта, автомобильных прав, документов на недвижимость, автомобиль);

кредитные карты и наличные;

дубликаты ключей от дома и машины;

карту местности;

фонарик (лучше несколько) и запасные элементы питания к нему;

спички (желательно туристические), зажигалку, свечи;

компас, часы (лучше водонепроницаемые);

многофункциональный инструмент (что включает лезвие ножа, шило, пилу, отвертку, ножницы и др);

нож, топор, сигнальные средства (свисток, фальшфейер и прочее);

несколько пакетов для мусора объемом 120 литров (если разрезать, может заменить палатку или тент);

рулон широкого скотча;

упаковку презервативов (можно использовать для защиты от влаги спичек и зажигалок, как жгут для остановки кровотечения, надежного закупоривания емкостей от насекомых и песка, переноса воды);

шнур синтетический 4-5 мм (около 20 м);

блокнот и карандаш;

нитки и иглы;

комплект нижнего белья (две пары), носки хлопковые (две пары) и шерстяные, запасные брюки, рубашку или кофту, плащ-дождевик, вязаную шапочку, перчатки, шарф, удобную и надежную обувь;

мини-палатку, полиуретановый коврик, спальник (если есть место);

зубную щетку и пасту, небольшой кусок мыла, полотенце (лучше прессованные), туалетную бумагу, сухие и влажные салфетки, носовые платки, средства интимной гигиены, бритву, маникюрный набор;

вещи для детей (если необходимы);

посуду (лучше металлическую): котелок, флягу, ложку, кружку;

высококалорийные сладости (черный шоколад (с орехами), горсть леденцов), тушенку, галеты, суп-пакеты, мясные и рыбные консервы, крупы, макароны, сухие овощные полуфабрикаты, водку или спирт;

одно-двухдневный запас питьевой воды (периодически обновлять, потому что она не должна быть застоявшейся).

Нужно обязательно позаботиться об аптечке, в которой должны быть:

бинты,

лейкопластырь,

вата,

йод,

активированный уголь,

жаропонижающие препараты,

обезболивающие препараты,

препараты от аллергии, диареи, желудочной инфекции,

жгут, шприцы и тому подобное;

минимум недельный запас лекарств, которые вы принимаете, с описанием способа применения и дозы, а также рецепты, фамилии и мобильные телефоны ваших врачей.

Напомним, украинские военные предполагают, что потенциальной датой начала вторжения РФ в Украину может стать 20 февраля, когда завершатся российско-белорусские учения на границе, а также зимние Олимпийские игры-2022 в Пекине.

Источник: Сумской городской совет