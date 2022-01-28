На випадок надзвичайної ситуації, зокрема воєнного характеру, жителям та гостям міста Суми варто знати адреси найближчих бомбосховищ та перелік речей, які потрібно взяти з собою.

Ці знання є особливо актуальними на тлі повідомлень про імовірну загрозу вторгнення РФ. Тим паче, що Сумська область межує з Росією.

Зважаючи на це, місяць тому міський голова Сум Олександр Лисенко доручив перевірити стан міських бомбосховищ.

Нині перелік захисних споруд цивільного захисту міста Суми налічує 99 об’єктів.

У документі нижче подані адреси сховищ. У таблиці можна знайти, до якої форми власності належить укриття, рік введення в експлуатацію, клас та захисні властивості сховища, а також перевірити стан готовності.

Ознайомитись із переліком захисних споруд міста Суми можна й на інтерактивній карті.

Однак, оскільки чимало зі сховищ, згідно з даними, оприлюдненими на сайті міськради, або не готові, або обмежено готові, місцевим жителям пропонують також перелік найпростіших укриттів міста.

Усі 248 об’єктів зосереджені в підвальних приміщеннях на території Сум.

Їх також можна знайти на інтерактивній карті.

У переліку міститься інформація про висотність будинку, площу підвального приміщення та кількість людей, які зможе вмістити укриття (в розрахунку 3 кв. м – на одну особу).

Разом із тим, місцева влада нагадує, що жителі та гості міста мають подбати про тривожну (екстрену) валізу.

Це допоможе максимально швидко евакуюватись із зони надзвичайної події.

У цупкий рюкзак об’ємом від 25 літрів варто скласти необхідний мінімум одягу, предметів гігієни, медикаментів, інструментів, засобів індивідуального захисту та продуктів харчування.

У тривожну валізу слід покласти:

копії важливих документів в поліетиленовій упаковці (паспорта, автомобільних прав, документів на нерухомість, автомобіль);

кредитні картки та готівку;

дублікати ключів від будинку та машини;

карту місцевості;

ліхтарик (краще кілька) та запасні елементи живлення до нього;

сірники (бажано туристичні), запальничку, свічки;

компас, годинник (краще водонепроникний);

багатофункціональний інструмент (що включає лезо ножа, шило, пилку, викрутку, ножиці тощо);

ніж, сокиру, сигнальні засоби (свисток, фальшфеєр тощо);

кілька пакетів для сміття об’ємом 120 літрів (якщо розрізати, може замінити намет або тент);

рулон широкого скотчу;

упаковку презервативів (можна використовувати для захисту від вологи сірників та запальничок, як джгут для зупинки кровотечі, надійного закупорювання ємностей від комах та піску, перенесення води);

шнур синтетичний 4-5 мм (близько 20 м);

блокнот і олівець;

нитки та голки;

комплект спідньої білизни (дві пари), шкарпетки бавовняні (дві пари) і вовняні, запасні штани, сорочку або кофту, плащ-дощовик, в’язану шапочку, рукавички, шарф, зручне та надійне взуття;

мініпалатку, поліуретановий килимок, спальник (якщо є місце);

зубну щітку та пасту, невеликий шматок мила, рушник (краще пресовані), туалетний папір, сухі та вологі серветки, носові хустки, засоби інтимної гігієни, бритву, манікюрний набір;

речі для дітей (якщо необхідні);

посуд (краще металевий): казанок, флягу, ложку, кружку;

висококалорійні солодощі (чорний шоколад (з горіхами), жменю льодяників), тушонку, галети, суп-пакети, м’ясні та рибні консерви, крупи, макарони, сухі овочеві напівфабрикати, горілку чи спирт;

одно-дводенний запас питної води (періодично оновлювати, тому що вона не повинна бути застояною).

Треба обов’язково подбати про аптечку, у якій мають бути:

бинти,

лейкопластир,

вата,

йод,

активоване вугілля,

жарознижувальні препарати,

знеболювальні препарати,

препарати від алергії, діареї, шлункової інфекції,

джгут, шприци тощо;

мінімум тижневий запас ліків, які ви приймаєте, з описом способу застосування та дози, а також рецепти, прізвища та номери мобільних телефонів ваших лікарів.

Нагадаємо, українські військові припускають, що потенційною датою початку вторгнення РФ до України може стати 20 лютого, коли завершаться російсько-білоруські навчання на кордоні, а також зимові Олімпійські ігри-2022 в Пекіні.

Джерело: Сумська міська рада