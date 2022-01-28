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На випадок вторгнення РФ: де шукати бомбосховища в Сумах та що з собою брати

Тетяна Забожко редакторка стрічки
Рюкзак

На випадок надзвичайної ситуації, зокрема воєнного характеру, жителям та гостям міста Суми варто знати адреси найближчих бомбосховищ та перелік речей, які потрібно взяти з собою.

Ці знання є особливо актуальними на тлі повідомлень про імовірну загрозу вторгнення РФ. Тим паче, що Сумська область межує з Росією.

Зважаючи на це, місяць тому міський голова Сум Олександр Лисенко доручив перевірити стан міських бомбосховищ.

Нині перелік захисних споруд цивільного захисту міста Суми налічує 99 об’єктів.

У документі нижче подані адреси сховищ. У таблиці можна знайти, до якої форми власності належить укриття, рік введення в експлуатацію, клас та захисні властивості сховища, а також перевірити стан готовності.

Ознайомитись із переліком захисних споруд міста Суми можна й на інтерактивній карті.

Однак, оскільки чимало зі сховищ, згідно з даними, оприлюдненими на сайті міськради, або не готові, або обмежено готові, місцевим жителям пропонують також перелік найпростіших укриттів міста.

Усі 248 об’єктів зосереджені в підвальних приміщеннях на території Сум.

Їх також можна знайти на інтерактивній карті.

У переліку міститься інформація про висотність будинку, площу підвального приміщення та кількість людей, які зможе вмістити укриття (в розрахунку 3 кв. м – на одну особу).

Разом із тим, місцева влада нагадує, що жителі та гості міста мають подбати про тривожну (екстрену) валізу.

Це допоможе максимально швидко евакуюватись із зони надзвичайної події.

У цупкий рюкзак об’ємом від 25 літрів варто скласти необхідний мінімум одягу, предметів гігієни, медикаментів, інструментів, засобів індивідуального захисту та продуктів харчування.

У тривожну валізу слід покласти:

  • копії важливих документів в поліетиленовій упаковці (паспорта, автомобільних прав, документів на нерухомість, автомобіль);
  • кредитні картки та готівку;
  • дублікати ключів від будинку та машини;
  • карту місцевості;
  • ліхтарик (краще кілька) та запасні елементи живлення до нього;
  • сірники (бажано туристичні), запальничку, свічки;
  • компас, годинник (краще водонепроникний);
  • багатофункціональний інструмент (що включає лезо ножа, шило, пилку, викрутку, ножиці тощо);
  • ніж, сокиру, сигнальні засоби (свисток, фальшфеєр тощо);
  • кілька пакетів для сміття об’ємом 120 літрів (якщо розрізати, може замінити намет або тент);
  • рулон широкого скотчу;
  • упаковку презервативів (можна використовувати для захисту від вологи сірників та запальничок, як джгут для зупинки кровотечі, надійного закупорювання ємностей від комах та піску, перенесення води);
  • шнур синтетичний 4-5 мм (близько 20 м);
  • блокнот і олівець;
  • нитки та голки;
  • комплект спідньої білизни (дві пари), шкарпетки бавовняні (дві пари) і вовняні, запасні штани, сорочку або кофту, плащ-дощовик, в’язану шапочку, рукавички, шарф, зручне та надійне взуття;
  • мініпалатку, поліуретановий килимок, спальник (якщо є місце);
  • зубну щітку та пасту, невеликий шматок мила, рушник (краще пресовані), туалетний папір, сухі та вологі серветки, носові хустки, засоби інтимної гігієни, бритву, манікюрний набір;
  • речі для дітей (якщо необхідні);
  • посуд (краще металевий): казанок, флягу, ложку, кружку;
  • висококалорійні солодощі (чорний шоколад (з горіхами), жменю льодяників), тушонку, галети, суп-пакети, м’ясні та рибні консерви, крупи, макарони, сухі овочеві напівфабрикати, горілку чи спирт;
  • одно-дводенний запас питної води (періодично оновлювати, тому що вона не повинна бути застояною).
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Треба обов’язково подбати про аптечку, у якій мають бути:

  • бинти,
  • лейкопластир,
  • вата,
  • йод,
  • активоване вугілля,
  • жарознижувальні препарати,
  • знеболювальні препарати,
  • препарати від алергії, діареї, шлункової інфекції,
  • джгут, шприци тощо;
  • мінімум тижневий запас ліків, які ви приймаєте, з описом способу застосування та дози, а також рецепти, прізвища та номери мобільних телефонів ваших лікарів.

Нагадаємо, українські військові припускають, що потенційною датою початку вторгнення РФ до України може стати 20 лютого, коли завершаться російсько-білоруські навчання на кордоні, а також зимові Олімпійські ігри-2022 в Пекіні.

Джерело: Сумська міська рада

Фото: Pixabay

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