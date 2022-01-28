Жителі Києва масово записуються до загонів територіальної оборони столиці. Наразі українці чимало гуглять, аби дізнатися, що потрібно для того, щоб стати резервістом територіальної оборони, та як це працює.

Тож Факти ICTV поспілкувалися на цю тему із заступником директора Департаменту муніципальної безпеки КМДА, заступником голови Ради резервістів ЗСУ, полковником резерву Михайлом Щербіною.

— Що таке територіальна оборона, з кого вона складається та які її функції?

— Зараз запитання виникають у багатьох громадян, що робити у разі агресії, загрози. Хтось шукає, де бомбосховище, хтось – розмірковує, куди їхати: у Західну Україну чи за кордон. А хтось, як наші резервісти оборони, беруть до рук зброю та починають тренуватися і готуватися.

Якщо ми зможемо об’єднати цих небайдужих людей, то в територіальній обороні у нас передбачено 25 бригад. В Україні це близько 100 тис. громадян. Згідно із законом Про національний супротив, передбачено створення добровольчих формувань – громад. Це 200-300 тис. озброєних, навчених людей.

Це буде також суттєва перешкода будь-яким планам агресора. Практично дорівнюватиме російській армії – це головне. Наразі територіальна оборона складається з багатьох складових. Основою є бригади територіальної оборони ЗС України – їх 25, у кожній області та у Києві.

До початку цього року було близько 20 військовослужбовців, а решта – резервісти. Тобто, люди, які добровільно приходять на заняття, підписують контракт і займаються. З початку цього року вже починається набір у ці бригади військовослужбовців. І в нашій київській бригаді буде понад 500 кадрових військовослужбовців. І плюс десь під 5 тис. резервістів.

— Цивільна людина, яка є резервістом, що їй треба робити, щоб долучитися, і які функції вона виконуватиме?

— Найпростіший шлях – у нас є телефон гарячої лінії. Ми розмістили плакати у місті. Звертайтеся за гарячою лінією, з вами поспілкуються і визначать, куди вас направити. Як правило, визначаємо за місцем проживання. Навіть ті особи, які не прописані у Києві, а проживають тут тимчасово або працюють, можуть вступити в територіальну оборону.

Чоловіки і жінки від 18-60 років, обмеження – лише стан здоров’я. Якщо навіть ви не служили, не маєте жодного досвіду військової служби, це не є перешкодою. Далі ми направляємо цього громадянина на співбесіду до командира батальйону, він визначає посаду, на якій той може проходити службу. Людина проходить медичну комісію, збирає необхідні довідки.

Для цього потрібно 2-3 дні. Після цього людина може приїхати на пробне заняття, перевірити себе: підходить їй територіальна оборона або ні. Потім людина підписує контракт і продовжує заняття. Можна займатися інтенсивно щосуботи або раз на місяць, коли ми виїжджаємо вже більш масово, стріляємо, проводимо заняття тощо.

— З якої зброї стріляють і де відбуваються заняття?

— Ми стріляємо зі штатної зброї АК-74. Стріляємо на стрілецьких полігонах ЗС України, у нас є домовленість із ними, що вони виділяють нам місця для проведення стрільб. Більшість наших резервістів, близько 70-80%, мають власну зброю. Ми дозволяємо стріляти з неї теж.

— У разі російської агресії які будуть функції тероборони?

— Функції визначені законом щодо просування спротиву. Це функції підтримання безпеки і правопорядку в місті. Охорона важливих об’єктів. Щоб не було, як у Донецьку чи Луганську, коли прийде група озброєних людей і захопить обласну державну адміністрацію або якусь будівлю СБУ, де є зброя. Це охорона важливих об’єктів, охорона мостів, аеропортів, вокзалів.

Крім того, це блок-пости на в’їзді до міста, протидія диверсійним групам. Завдань багато. Ми розуміємо, що якщо, наприклад, бойові дії будуть як зараз на сході України, а бригада буде сформована в Києві або у Львові, і там буде тихо, то ці люди не залишаться в Києві або у Львові. Але ніхто не буде перешкоджати навченій людині, якщо вона напише рапорт і поїде у бойову військову частину.

— Люди, які записуються в тероборону, хто вони: чоловіків більше або жінок, за віком, фахом?

— Зараз в територіальну оборону йдуть люди забезпечені, бізнесмени, які працюють, з держслужби багато людей. Середній вік десь 35-45 років, люди мають свою справу, сім’ю, і вони вже розмірковують, як це захистити, і що вони будуть робити в разі загрози.

Такі люди знаходять час на те, щоб підготувати себе і бути готовими до захисту своєї сім’ї. Більшість чоловіків, але є й жінки. Зараз у територіальній обороні у нас 35% жінок. Ми запрошуємо всіх у територіальну оборону.

— Як сформовані підрозділи?

— Це бригада територіальної оборони, це штатний підрозділ ЗС України. У них є штат, у складі бригади. До нового року було шість батальйонів. З нового їх буде десять. Тобто, в кожному районі Києва буде свій окремий батальйон. Кожен батальйон має чотири стрілецькі роти – це основний підрозділ. Крім цього, є підрозділ зв’язку та медичні підрозділи. Є мінометна батарея. Є можливості для кожного знайти те, що йому підходить за фахом та бажанням.

— Чи потрібно робити якісь внески, щось купувати?

— Наразі заняття проводяться на добровільній, безоплатній основі. Тобто, якщо проводяться планові збори, вони проводяться раз на два роки. Цього року були такі збори десять діб. Тоді держава виплачує винагороду за проходження цих зборів. Десь 2-3 тис. грн.

Але ті заняття, які проводяться по суботах або серед тижня, проводяться безоплатно. ЗС видають кожному резервісту форму. Наразі видають практично повний комплект зимової та літньої форми одягу. Деякі резервісти, які служили в армії в 2014-2015 роках, кажуть, що їм не видавали такого комплекту, як видають зараз резервістам.

Люди купують дещо самі: якесь спорядження, окуляри, наколінники. Але це необов’язково. І це не потрібно купувати відразу. Це вже під час служби, занять. Вони потихеньку себе оснащують.

— У разі настання ситуації бойових дій як мобілізовуватимуть цих людей?

— Під час цих занять формуються підрозділи, і це вже не окремо люди, це вже взвод, рота, батальйон. От у нас найбільш підготовлений Солом’янський батальйон. Там є уже своя згуртована команда, люди знають одне одного, кожну суботу займаються. У чому особливість для резервістів? Їх призивають не військові комісаріати, а командир.

Досить буде телефонного дзвінка командира батальйону. Він своїм наказом їх робить військовослужбовцями. Вони одягають спорядження та отримують зброю. А спочатку можна навіть із власною. Вони як військовослужбовці мають повне законне право виконувати завдання із захисту батьківщини.