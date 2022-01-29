По политическим мотивам: в Интерполе сознались относительно режиссера Лавренчука

Украинский режиссер Евгений Лавренчук, задержанных в Италии, преследуется по политическим мотивам.

По словам украинской правозащитницы Людмилы Денисовой, к такому выводу пришел Интерпол.

— По моей просьбе Национальная полиция Украины обратилась в Международную организацию уголовной полиции – Интерпол по поводу выяснения правомерности использования РФ информационной системы Интерпола, в частности путем злоупотребления инструментами и возможностями организации для преследования Евгения Лавренчука, который был задержан в Италии, — отметила Денисова.

По ее словам, сведения об украинце были удалены из-за их несоответствия положениям статьи 3 Устава Интерпола, согласно которой строго запрещено вмешательство или деятельность политического, военного, религиозного или расового характера.

В четверг, 27 января, в Неаполе прошло судебное заседание, в ходе которого адвокаты Лавренчука подали ходатайство об отмене домашнего ареста и предоставлении ему разрешения выехать на родину. Ходатайство обосновывалось тем, что власти Италии не имеют права содержать его под арестом, поскольку сведенмй о нем в Интерполе нет.

— Неапольский городской суд в удовлетворении требований отказал, объяснив, что процесс проверки доводов РФ, приславшей материалы по экстрадиции, уже начался в суде, — отметила омбудсмен.

По ее словам, таким образом, пока что невозможно прекратить рассмотрение дела.

Прокуратура Неаполя за 30 дней должна изучить материалы по поводу украинца и предоставить информацию о своем видении вопроса, в частности, о том, есть ли основания для выдачи Лавренчука России. Как отметила правозащитница, суд примет решение после того, как изучит ответ.

— Вызывает обеспокоенность тот факт, что Министерство юстиции Италии и прокуратура Неаполя официально не отреагировали по поводу освобождения Евгения Лавренчука из тюрьмы, где он безосновательно содержался 35 дней, и не дали ему беспрепятственно уехать в Украину, — добавила Денисова.

Она призвала министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу принять меры, чтобы пресечь грубые нарушения прав украинца, которого незаконно задержали в Италии.

Напомним, информация об аресте Лавренчука в Италии по запросу РФ поступила в первых числах января.

Его задержали в Неаполе 17 декабря, когда украинец пытался вылететь из Италии во Львов.

В России объявили, что Лавренчук якобы совершил финансовое нарушение на территории РФ.

Позже украинца отпустили под домашний арест.