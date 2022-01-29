За політичними мотивами: в Інтерполі зізналися щодо режисера Лавренчука

Український режисер Євген Лавренчук, затриманий в Італії, переслідується за політичними мотивами.

За словами української правозахисниці Людмили Денісової, такого висновку дійшов Інтерпол.

– На моє прохання Національна поліція України звернулася до Міжнародної організації кримінальної поліції – Інтерпол щодо з’ясування правомірності використання РФ інформаційної системи Інтерполу, зокрема шляхом зловживання інструментами та можливостями організації для переслідування Євгена Лавренчука, якого було затримано в Італії, – зазначила Денісова.

За її словами, відомості про українця було видалено через їхню невідповідність положенням статті 3 Статуту Інтерполу, згідно з якою суворо заборонено втручання чи діяльність політичного, військового, релігійного чи расового характеру.

У четвер, 27 січня, у Неаполі відбулося судове засідання, під час якого адвокати Лавренчука подали клопотання про відміну домашнього арешту та надання йому дозволу виїхати на батьківщину. Клопотання обґрунтовувалося тим, що влада Італії не має права утримувати його під арештом, оскільки відомості про нього в Інтерполі немає.

– Неапольський міський суд у задоволенні вимог відмовив, пояснивши, що процес перевірки доводів РФ, яка надіслала матеріали щодо екстрадиції, вже розпочався в суді, – зазначила омбудсмен.

За її словами, таким чином поки що неможливо припинити розгляд справи.

Прокуратура Неаполя за 30 днів має вивчити матеріали щодо українця та надати інформацію про своє бачення питання, зокрема, чи є підстави для видачі Лавренчука Росії. Як зазначила правозахисниця, суд ухвалить рішення після того, як вивчить відповідь.

– Викликає стурбованість той факт, що Міністерство юстиції Італії та прокуратура Неаполя офіційно не відреагували щодо визволення Євгена Лавренчука з в’язниці, де він безпідставно утримувався 35 днів, і не дали йому безперешкодно виїхати до України, – додала Денісова.

Вона закликала міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу вжити заходів, щоб запобігти грубим порушенням прав українця, якого незаконно затримали в Італії.

Нагадаємо, інформація про арешт Лавренчука в Італії на запит РФ надійшла на початку січня.

Його затримали у Неаполі 17 грудня, коли українець намагався вилетіти з Італії до Львова.

У Росії оголосили, що Лавренчук нібито вчинив фінансове порушення на території РФ.

Згодом українця відпустили під домашній арешт.