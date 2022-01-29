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Факты / Украина / Общество

Украинские артиллеристы провели учения около админграницы с Крымом

Наташа Тарчевська редактор ленты
Украинские артиллеристы провели учения около админграницы с Крымом

Артиллерийские подразделения ВС Украины провели обучение на одном из военных полигонов Херсонской области. Это недалеко от административной границы между аннексированным Крымом и материковой Украиной.

В маневрах украинских артиллеристов приняли участие расчеты гаубиц Мста-Б.

– По легенде учений, во время разведки местности беспилотный летательный аппарат обнаружил продвижение живой силы и бронированной техники условного противника в сторону позиций наших войск. Расстояние до целей составляло около 20 км, — говорится в сообщении.

Как отметил командующий Объединенными силами Сергей Наев, обстрел условного противника корректировался с помощью операторов беспилотников.

Благодаря учениям артиллеристы усовершенствовали свои навыки по расчету координат целей.

По словам генерал-лейтенанта, украинская разведка внимательно следит за ситуацией возле Крыма.

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