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Українські артилеристи провели навчання поблизу адмінкордону з Кримом

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
Українські артилеристи провели навчання поблизу адмінкордону з Кримом

Артилерійські підрозділи ЗС України провели навчання на одному із військових полігонів Херсонської області. Це неподалік від адміністративного кордону між анексованим Кримом та материковою Україною.

У маневрах українських артилеристів взяли участь розрахунки гаубиць Мста-Б.

– За легендою навчань під час розвідки місцевості безпілотний літальний апарат виявив просування живої сили та броньованої техніки умовного противника в бік позицій наших військ. Відстань до цілей становила близько 20 км, – йдеться у повідомленні.

Як зазначив командувач Об’єднаних сил Сергій Наєв, обстріл умовного противника коригувався за допомогою операторів безпілотників.

Завдяки навчанням артилеристи удосконалили свої навички з розрахунку координат цілей.

За словами генерал-лейтенант, українська розвідка уважно слідкує за ситуацією біля Криму.

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