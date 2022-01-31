Стрельба в Днепре: семье жертвы помогут материально

Семья погибшей во время расстрела в Днепре контролера КПП ведомственной военизированной охраны Веры Лебединец получит денежную компенсацию.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил мэр города Борис Филатов.

По его словам, единоразовая материальная помощь, которую выделят семье жертвы солдата-срочника Артемия Рябчука, составит 250 тыс. грн.

— Ее дочери, Кире, будет установлена ежемесячная выплата от городского совета до достижения совершеннолетия, — сообщил Филатов.

Более того, девушке будет отчисляться часть зарплаты мэра Днепра, а местная власть поможет ей с путевками на ежегодное оздоровление.

Также Филатов сообщил о том, что матери погибшей, которая работает в системе образования, в два раза поднимут зарплату. Сама Лебединец посмертно была награждена городским почетным знаком Защитнику Отчизны.

По словам градоначальника, в доме, где живет ее семья, сделают ремонт. Средства на это выделены из частных пожертвований и народным депутатом, который выделил деньги на условиях анонимности.

Мэр Днепра призвал тех, кто в соцсетях устроил скандал, присоединиться к оказанию помощи семье жертвы стрелка-срочника. Он пообещал, что опубликует реквизиты после того, как будет оформлено опекунство над дочерью Веры.

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Филатов также призвал командование Нацгвардии не забывать о семье погибшей во время начисления материальной помощи.

Напомним, Рябчук устроил стрельбу 27 января и сбежал с места происшествия. Он расстрелял караул из автомата Калашникова.

Его жертвами стали четверо военных и контролер КПП, еще пять человек получили ранения.

Позже солдата задержали. Ему вручили сообщение о подозрении по ст. 115 (Умышленное убийство), ст. 408 (Дезертирство) и ст. 410 (Похищение военнослужащим оружия и боевых припасов) УК Украины.