Стрілянина у Дніпрі: родині жертви допоможуть матеріально

Родина загиблої під час розстрілу у Дніпрі контролерки КПП відомчої воєнізованої охорони Віри Лебединець отримає грошову компенсацію.

Про це на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook повідомив мер міста Борис Філатов.

За його словами, одноразова матеріальна допомога, яку нададуть родині жертви солдата-строковика Артемія Рябчука, становитиме 250 тис. грн.

– Її дочці, Кірі, буде встановлено щомісячну виплату від міської ради до досягнення повноліття, – повідомив Філатов.

Більше того, дівчині буде відраховуватись частина зарплати мера Дніпра, а місцева влада допоможе їй із путівками на щорічне оздоровлення.

Також Філатов повідомив про те, що матері загиблої, яка працює в системі освіти, вдвічі підвищать зарплату. Саму Лебединець посмертно було нагороджено міським почесним знаком Захисника Вітчизни.

За словами градоначальника, у будинку, де мешкає родина, зроблять ремонт. Кошти на це виділено із приватних пожертвувань та народним депутатом, який виділив гроші на умовах анонімності.

Мер Дніпра закликав тих, хто в соцмережах учинив скандал, приєднатися до надання допомоги сім’ї жертви стрільця-строковика. Він пообіцяв, що опублікує реквізити після оформлення опікунства над дочкою Віри.

Філатов також закликав командування Нацгвардії не забувати про родину загиблої під час нарахування матеріальної допомоги.

Нагадаємо, Рябчук вчинив стрілянину 27 січня та втік з місця події. Він розстріляв варту з автомата Калашникова.

Його жертвами стали четверо військових та контролерка КПП, ще п’ять осіб отримали поранення.

Згодом солдата затримали. Йому вручили повідомлення про підозру за ст. 115 (Умисне вбивство), ст. 408 (Дезертирство) та ст. 410 (Викрадення військовослужбовцям зброї та бойових припасів) КК України.