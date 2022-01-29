В Днепре состоялась панихида за пятью военнослужащими Национальной гвардии, погибшими на Южмаше от выстрелов солдата Артемия Рябчука. Напомним, что трагедия произошла около 4:00 27 января.

Проститься с погибшими приехали министр внутренних дел Денис Монастырский, руководство Днепропетровской области, жители Днепра, капелланы, сотрудники всех правоохранительных органов и военнослужащие.

Церемония прощания прошла во Дворце культуры Машиностроителей.

После панихиды состоится встреча с родными погибших.

Стрельба в Днепре

Трагедия произошла около четырех утра 27 января. Тогда внутри помещения Южного машиностроительного завода, который является режимным объектом, нацгвардиец Артемий Рябчук расстрелял сослуживцев из автомата Калашникова. Жертвами стрелка стали пять человек, еще столько же получили ранения.

Стоит отметить, что один из военнослужащих, раненых Артемием Рябчуком, сумел поднять тревогу и спасти жизнь других товарищей.

Через шесть часов солдата задержали на территории Днепропетровской области, ему объявили подозрение по ст. 115 (Умышленное убийство), ст. 408 (Дезертирство) и ст. 410 (Похищение военнослужащим оружия и боевых припасов) УК Украины.

Позже министр Денис Монастырский заявил, что Министерство внутренних дел примет, в частности, кадровые решения после изучения условий и обстоятельств, которые обусловили стрельбу в Днепре.