Вступительная кампания 2022 в Украине для тех, кто хочет получать степень бакалавра, начнется традиционно летом – 1 июля.

Именно в этот день стартует регистрация электронных кабинетов абитуриентов и загрузка в электронный кабинет необходимых документов.

Высшие учебные заведения будут принимать заявления и документы от поступающих с 14 июля. Но это не касается высших военных учебных заведений (заведений высшего образования со специфическими условиями обучения), военных учебных подразделений высшего образования. Сроки поступления в них определяются правилами приема соответствующего учебного заведения.

В остальных вузах прием документов заканчивается:

в 18.00 16 июля – для абитуриентов, которые поступают на основе собеседования, вступительных экзаменов, творческих конкурсов;

в 18.00 22 июля – для абитуриентов, которые поступают по результатам внешнего независимого оценивания, а также вступительных экзаменов и творческих конкурсов, сданных с 1 по 13 июля.

Вступительные экзамены и творческие конкурсы в 2022 году будут проводиться с 1 по 13 июля включительно (для поступающих на бюджетные места). В период с 14 по 22 июля учебные заведения могут назначать дополнительные сессии экзаменов и творческих конкурсов для поступающих на контракт.

Во время вступительной кампании 2022 собеседования в вузах должны провести с 17 по 19 июля включительно. Поступающие, которые получили рекомендации о зачислении на бюджетные места, должны выполнить все требования и предоставить необходимые документы до 18.00 4 августа.

Вступительная кампания 2022 для поступающих на основе образовательно-квалификационного уровня младшего специалиста, образовательно-профессиональной степени профессионального младшего бакалавра, образовательной степени младшего бакалавра начинается 14 июля и заканчивается в 12.00 22 июля.

Вступительная кампания 2022 на магистратуру немного отличается. Поскольку поступающим нужно будет сдать тесты единого вступительного экзамена по иностранным языкам (ЕВЭ).

Кроме того, в зависимости от выбранной специальности, необходимо сдать профессиональные вступительные испытания (ПВИ) или единое профессиональное вступительное испытание (ЕПВИ), которое проводится в форме внешнего независимого оценивания. Какой из этих тестов нужно писать, зависит от специализации, на которую поступающий будет подавать документы.

Регистрация для сдачи единого вступительного экзамена по иностранному языку и единого профессионального вступительного испытания начинается 26 апреля и заканчивается в 18.00 17 мая 2022 года. Ею занимается приемная комиссия соответствующего заведения высшего образования.

Регистрация электронных кабинетов и загрузка необходимых документов начинается 1 июля для поступающих, которые сдавали единый вступительный экзамен по иностранным языкам в 2020 и 2021 годах, 13 июля – для тех, кто сдал его в 2022 году.

Прием заявлений и документов для участия в конкурсном отборе для абитуриентов, которые поступают на основе результатов этих тестов начинается 15 июля и заканчивается в 18.00 22 июля. Для тех, кто поступает на основе вступительных экзаменов, прием продлится с 13 по 16 июня.