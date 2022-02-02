Вступна кампанія 2022 в Україні для тих, хто здобуватиме ступінь бакалавра, розпочнеться традиційно влітку – 1 липня.

Саме у цей день стартує реєстрація електронних кабінетів вступників і завантаження до електронного кабінету необхідних документів.

Вищі навчальні заклади прийматимуть заяви і документи від вступників з 14 липня. Але це не стосується вищих військових навчальних закладів (закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання), військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти. Терміни вступу до них визначаються правилами прийому відповідного навчального закладу.

У решті ВНЗ прийом документів закінчується:

о 18.00 16 липня – для абітурієнтів, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів, творчих конкурсів;

о 18.00 22 липня – для абітурієнтів, які вступають за результатами зовнішнього незалежного оцінювання, а також вступних іспитів і творчих конкурсів, які були складені з 1 по 13 липня.

Вступні іспити та творчі конкурси у 2022 році проводитимуть з 1 по 13 липня включно (для вступників на бюджетні місця). У період з 14 по 22 липня навчальні заклади можуть призначати додаткові сесії іспитів та творчих конкурсів для тих, хто вступає на контракт.

Під час вступної кампанії 2022 співбесіди у ВНЗ повинні провести з 17 до 19 липня включно. Вступники, які отримали рекомендації про зарахування на бюджетні місця, повинні виконати всі вимоги і подати необхідні документи до 18.00 4 серпня.

Вступна кампанія 2022 для тих, хто вступає на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра розпочинається 14 липня i закінчується о 12.00 22 липня.

Вступна кампанія 2022 на магістратуру дещо відрізняється. Оскільки вступникам потрібно буде скласти тести єдиного вступного іспиту з іноземних мов (ЄВІ).

Крім того, залежно від обраної спеціальності, необхідно скласти фахові вступні випробування (ФВВ) або єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ), яке проводиться у формі зовнішнього незалежного оцінювання. Який із цих тестів потрібно писати, залежить від спеціалізації, на яку вступник подаватиме документи.

Реєстрація для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування розпочинається 26 квітня та закінчується о 18.00 17 травня 2022 року. Нею займається приймальна комісія відповідного закладу вищої освіти.

Реєстрація електронних кабінетів та завантаження необхідних документів розпочинається 1 липня для вступників, які склали ЄВІ у 2020 та 2021 роках, 13 липня – для тих, хто склав його у 2022 році.

Прийом заяв і документів для участі в конкурсному відборі для абітурієнтів, які вступають на основі результатів цих тестів, розпочинається 15 липня і закінчується о 18.00 22 липня. Для тих, хто вступає на основі вступних іспитів, він триватиме з 13 по 16 червня.