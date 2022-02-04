Уже весной абитуриенты начнут сдавать внешнее независимое оценивание, чтобы поступить на желаемую специальность в высшее учебное заведение. В этом году можно подавать сертификаты ЗНО за 2019, 2020, 2021 и 2022 годы.

В 2022 году необходимо сдать экзамены по трем предметам для успешного поступления. Обязательный – это украинский язык и литература, второй и третий – по выбору.

Для некоторых специальностей придется сдавать творческий конкурс или испытания по физической подготовке. В таком случае можно предоставить сертификаты ЗНО по двум предметам и результаты конкурса или испытания.

Экзамены и поступление

Регистрация на основную сессию ВНО стартовала 1 февраля и продлится до 5 марта включительно. Первый экзамен начнется 21 мая — ЗНО по химии, 24 мая — по испанскому, немецкому и французскому языкам, 25 мая — по английскому языку, 28 мая — по математике, 1 июня — по украинскому языку и литературе, 4 июня — по истории Украины, 7 июня – по физике, 10 июня – по биологии. Последний экзамен по географии завершится 15 июня.

Результаты ВНО по всем учебным предметам появятся на информационной странице участника ВНО до 30 июня 2022 включительно.

Творческие конкурсы или испытания по физической подготовке будут продолжаться в несколько потоков с 1 до 13 июля 2022 года включительно. Графики утверждают заведения высшего образования, в которые абитуриенты будут подавать документы.

Изменения в 2022 году

В этом году учебные заведения расширили возможности дополнительного набора на контракт бакалавров по дневной форме обучения.

Министерство образования сократило перечень бумажных копий документов, которые должны подавать поступающие. Теперь не нужно подавать копии сертификатов ВНО и документа о ранее полученном образовании, если они есть в ЕГЕБО.

Кроме того, обновился перечень обязательных предметов для некоторых специальностей, а именно увеличилась роль математики при поступлении в высшее учебное заведение.

Теперь поступающие на медицинские специальности могут выбрать вторым предметом математику или химию, а третьим – физику или биологию.

Абитуриенты, которые будут поступать на специальности области Охорона здоров’я, смогут использовать результаты интегрированного экзамена Крок М (если они его сдавали) вместо профессионального испытания.