Вже навесні абітурієнти почнуть здавати зовнішнє незалежне оцінювання, щоб вступити на омріяну спеціальність до вищого навчального закладу. Цьогоріч можна подавати сертифікати ЗНО за 2019, 2020, 2021 та 2022 роки.

У 2022 році необхідно скласти іспити з трьох предметів для успішного вступу. Обов’язковий – це українська мова і література, другий та третій – за вибором.

Для деяких спеціальностей доведеться здавати творчий конкурс або випробування з фізичної підготовки. У такому разі можна подати сертифікати ЗНО з двох предметів та результати конкурсу чи випробування.

Іспити та вступ

Реєстрація на основну сесію ЗНО стартувала 1 лютого та триватиме до 5 березня включно. Перший іспит розпочнеться 21 травня – ЗНО з хімії, 24 травня – з іспанської, німецької та французької мов, 25 травня – з англійської мови, 28 травня – з математики, 1 червня – з української мови та літератури, 4 червня – з історії України, 7 червня – з фізики, 10 червня – з біології. Останній іспит з географії завершиться 15 червня.

Результати ЗНО з усіх навчальних предметів з’являться на інформаційній сторінці учасника ЗНО до 30 червня 2022 року включно.

Творчі конкурси або випробування з фізичної підготовки триватимуть у декілька потоків з 1 до 13 липня 2022 року включно. Графіки затверджують заклади вищої освіти, в які абітурієнти подаватимуть документи.

Зміни у 2022 році

Цьогоріч навчальні заклади розширили можливості для додаткового набору на контракт бакалаврів за денною формою навчання.

Міністерство освіти скоротило перелік паперових копій документів, які мають подавати вступники. Відтепер не потрібно подавати копії сертифікатів ЗНО та документа про раніше здобуту освіту, якщо вони є в ЄДЕБО.

Крім того, оновився перелік обов’язкових предметів для деяких спеціальностей, а саме збільшилася роль математики під час вступу до вищого навчального закладу.

Відтепер вступники на медичні спеціальності можуть обрати другим предметом математику або хімію, а третім – фізику або біологію.

Абітурієнти, які вступатимуть на спеціальності галузі Охорона здоров’я, зможуть використати результати інтегрованого іспиту Крок М (якщо вони його здавали) замість фахового випробування.