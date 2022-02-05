В случае возникновения чрезвычайной ситуации следует помнить основное правило – сохранять спокойствие. Только так можно оценить ситуацию и принять правильное решение.

От концентрации вашего внимания будет зависеть, как быстро вы сможете справиться с кризисом и минимизировать его последствия. В кризисных ситуациях главным врагом остаются эмоции и тревога.

Ниже перечень советов, чего не стоит делать и на что нужно обратить внимание, если оказались в зоне боевых действий или попали в чрезвычайную ситуацию с участием вооруженных людей:

Не говорите о своих будущих действиях и планах малознакомым людям, а также знакомым с ненадежной репутацией;

о своих будущих действиях и планах малознакомым людям, а также знакомым с ненадежной репутацией; Всегда носите с собой документ, удостоверяющий личность . Деньги и документы держите в разных местах – так будет больше шансов их беречь;

. Деньги и документы держите в разных местах – так будет больше шансов их беречь; Держите около себя записи о группе крови (свою и близких родственников) и информацию о хронических заболеваниях, если такие (какие препараты необходимы и т.п.).

Следует заранее узнать подземные убежища и укрытия, которые ближе всего расположены к вашему дому, работе и т.д.

В период чрезвычайной ситуации лучше как можно меньше находиться вне дома и работы. Не стоит выходить из дома без важной причины. Следует избегать мест скопления людей.

Игнорируйте споры с незнакомыми людьми – это поможет избежать возможных провокаций.

Обязательно следует поделиться с родственниками, соседями и коллегами официальной информацией о возможной опасности.

Появление вооруженных людей

Если вы оказались среди вооруженных людей, военной техники, беспорядков – стоит немедленно покинуть это место!

Кроме того, избегайте колонн техники и не стойте возле движущихся военных машин.

Если вы стали свидетелями противоправных и провокационных действий, об этом следует уведомить органы правопорядка или военных.

При попадании в район обстрела спрячьтесь в ближайшем убежище или укрытии и оставайтесь там еще некоторое время после окончания обстрела. Если таких убежищ поблизости нет, можно укрыться в канаве, окопе, воронке от взрывов.

Если рядом с вами человек получил ранения, окажите первую помощь и вызовите скорую, спасателей, полицию, при необходимости – военных. Не пытайтесь оказать помощь раненым, пока не завершился обстрел.

Если вы стали свидетелем ранения или смерти людей, а также противоправных действий (арест, похищение, избиение), попробуйте запомнить больше информации об обстоятельствах происшествия.

Ни в коем случае:

не приближайтесь к окнам, если услышите выстрелы;

не наблюдайте за ходом боевых действий. Не бегайте и не перебегайте под обстрелами;

не спорьте с вооруженными людьми, не фотографируйте и не делайте записи в их присутствии;

не демонстрируйте оружие или предметы, похожие на нее. Не подбирайте заброшенное оружие и боеприпасы;

обходите взрывоопасные и подозрительные предметы, не касайтесь их и не пытайтесь перенести в другое место. При обнаружении такого предмета следует сообщить об этом в ГСЧС или полицию.

В период чрезвычайной ситуации нельзя носить армейскую форму или камуфлированную одежду. Одежда должна быть темного цвета, не привлекать внимание. Не носите символов, чтобы не спровоцировать неадекватную реакцию.