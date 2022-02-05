У разі виникнення надзвичайної ситуації варто пам’ятати основне правило – зберігати спокій. Лише так можна оцінити навколишню ситуацію та прийняти правильне рішення.
Від концентрації вашої уваги залежатиме, наскільки швидко ви зможете впоратися з кризою і мінімізувати її наслідки. В кризових ситуаціях головним ворогом залишаються емоції та тривога.
Нижче перелік порад чого не варто робити і на що треба звернути увагу, якщо опинилися у зоні бойових дій або потрапили у надзвичайну ситуацію за участі озброєних людей:
- Не сповіщайте про свої майбутні дії і плани малознайомим людям, а також знайомим з ненадійною репутацією;
- Завжди носіть з собою документ, що посвідчує особу. Гроші і документи тримайте в різних місцях ― так буде більше шансів їх берегти;
- Тримайте біля себе записи про групу крові (свою та близьких родичів) та інформацію про хронічні захворювання, якщо такі є (які препарати необхідні тощо).
Варто заздалегідь дізнатися про підземні сховища та укриття, які найближче розташовані до вашого дому, роботи тощо.
В період надзвичайної ситуації краще якнайменше знаходитись поза житлом і роботою. Не виходити з дому без важливої причини. Варто уникати місць скупчення людей.
Ігноруйте суперечки з незнайомими людьми ― це допоможе уникнути можливих провокацій.
Поспішайте поділитися з родичами, сусідами та колегами офіційною інформацією про можливу небезпеку.
Поява озброєних людей
Якщо ви опинилися серед озброєних людей, військової техніки, заворушень – варто негайно залишити це місце!
Крім того, уникайте колон техніки та не стійте біля військових машин, які рухаються.
Якщо ви стали свідками протиправних і провокативних дій, про це варто повідомити органи правопорядку чи військових.
У разі потрапляння у район обстрілу сховайтеся у найближчому сховищі або укритті і залишайтесь там ще деякий час після закінчення обстрілу. Якщо таких сховищ поблизу немає, можна сховатися у канаві, окопі, вирви від вибухів.
Якщо поряд з вами людина отримала поранення, надайте першу допомогу і викличте швидку, рятувальників, поліцію, за необхідності ― військових. Не намагайтесь надати допомогу пораненим, поки не завершився обстріл.
Якщо ви стали свідком поранення або смерті людей, а також протиправних дій (арешту, викрадення, побиття), спробуйте запам’ятати якнайбільше інформації про обставини подій.
У жодному разі:
- не наближайтеся до вікон, якщо почуєте постріли;
- не спостерігайте за ходом бойових дій. Не бігайте і не перебігайте під обстрілами.
- не сперечайтеся з озброєними людьми, не фотографуйте і не робіть записи у їхній присутності.
- не демонструйте зброю або предмети, схожі на неї. Не підбирайте покинуту зброю та боєприпаси;
- оминайте вибухонебезпечні та підозрілі предмети, не торкайтеся їх і не намагайтеся перенести в інше місце. При виявленні такого предмету варто повідомити про це у ДСНС чи поліцію.
У період надзвичайної ситуації не можна носити армійську форму або камуфльований одяг. Одяг має бути темних кольорів, не привертати увагу. Не носіть будь-яких символів, щоб не спровокувати неадекватну реакцію.