У разі виникнення надзвичайної ситуації варто пам’ятати основне правило – зберігати спокій. Лише так можна оцінити навколишню ситуацію та прийняти правильне рішення.

Від концентрації вашої уваги залежатиме, наскільки швидко ви зможете впоратися з кризою і мінімізувати її наслідки. В кризових ситуаціях головним ворогом залишаються емоції та тривога.

Нижче перелік порад чого не варто робити і на що треба звернути увагу, якщо опинилися у зоні бойових дій або потрапили у надзвичайну ситуацію за участі озброєних людей:

Не сповіщайте про свої майбутні дії і плани малознайомим людям, а також знайомим з ненадійною репутацією;

про свої майбутні дії і плани малознайомим людям, а також знайомим з ненадійною репутацією; Завжди носіть з собою документ, що посвідчує особу . Гроші і документи тримайте в різних місцях ― так буде більше шансів їх берегти;

. Гроші і документи тримайте в різних місцях ― так буде більше шансів їх берегти; Тримайте біля себе записи про групу крові (свою та близьких родичів) та інформацію про хронічні захворювання, якщо такі є (які препарати необхідні тощо).

Варто заздалегідь дізнатися про підземні сховища та укриття, які найближче розташовані до вашого дому, роботи тощо.

В період надзвичайної ситуації краще якнайменше знаходитись поза житлом і роботою. Не виходити з дому без важливої причини. Варто уникати місць скупчення людей.

Ігноруйте суперечки з незнайомими людьми ― це допоможе уникнути можливих провокацій.

Поспішайте поділитися з родичами, сусідами та колегами офіційною інформацією про можливу небезпеку.

Поява озброєних людей

Якщо ви опинилися серед озброєних людей, військової техніки, заворушень – варто негайно залишити це місце!

Крім того, уникайте колон техніки та не стійте біля військових машин, які рухаються.

Якщо ви стали свідками протиправних і провокативних дій, про це варто повідомити органи правопорядку чи військових.

У разі потрапляння у район обстрілу сховайтеся у найближчому сховищі або укритті і залишайтесь там ще деякий час після закінчення обстрілу. Якщо таких сховищ поблизу немає, можна сховатися у канаві, окопі, вирви від вибухів.

Якщо поряд з вами людина отримала поранення, надайте першу допомогу і викличте швидку, рятувальників, поліцію, за необхідності ― військових. Не намагайтесь надати допомогу пораненим, поки не завершився обстріл.

Якщо ви стали свідком поранення або смерті людей, а також протиправних дій (арешту, викрадення, побиття), спробуйте запам’ятати якнайбільше інформації про обставини подій.

У жодному разі:

не наближайтеся до вікон, якщо почуєте постріли;

не спостерігайте за ходом бойових дій. Не бігайте і не перебігайте під обстрілами.

не сперечайтеся з озброєними людьми, не фотографуйте і не робіть записи у їхній присутності.

не демонструйте зброю або предмети, схожі на неї. Не підбирайте покинуту зброю та боєприпаси;

оминайте вибухонебезпечні та підозрілі предмети, не торкайтеся їх і не намагайтеся перенести в інше місце. При виявленні такого предмету варто повідомити про це у ДСНС чи поліцію.

У період надзвичайної ситуації не можна носити армійську форму або камуфльований одяг. Одяг має бути темних кольорів, не привертати увагу. Не носіть будь-яких символів, щоб не спровокувати неадекватну реакцію.