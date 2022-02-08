В ближайшее время планируются военные учения Вооруженных сил Украины. Они продлятся с 10 до 20 февраля 2022 года в нескольких областях.

Об этом сообщил глава Министерства обороны Украины Алексей Резников в прямом эфире программы Свобода слова на телеканале ICTV.

– Сегодня у нас так же параллельно, зеркально проходят учения. Я назову места, где они будут происходить, — отметил Резников.

Учения планируют провести в нескольких регионах Украины. Среди них – Ровенская, Волынская, Житомирская, Николаевская и другие области.

– Это Ровно, Ковель, Овруч, Широкий Лан, Алешковские пески, Чугуев, Чернигов, Одесса – это только полигон. А еще будут отдельные площадки и места, где как раз с 10 до 20 февраля будут проходить учения Вооруженных сил Украины, — рассказал министр обороны.

По его словам, во время учений планируют опробовать украинские Байракторы и Джавелины. Кроме того, отработают возможности переносной противотанковой управляемой ракеты малой дальности, которую Украина получила от Великобритании.