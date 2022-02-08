Найближчим часом плануються військові навчання Збройних сил України. Вони триватимуть з 10 до 20 лютого 2022 року в декількох областях.

Про це повідомив очільник Міністерства оборони України Олексій Резніков у прямому ефірі програми Свобода слова на телеканалі ICTV.

– Сьогодні у нас так само паралельно, дзеркально відбуваються навчання. Я назву місця, де вони відбуватимуться, – зазначив Резніков.

Навчання планують провести у декількох регіонах України. Серед них – Рівненська, Волинська, Житомирська, Миколаївська та інші області.

– Це Рівне, Ковель, Овруч, Широкий Лан, Олешківські піски, Чугуїв, Чернігів, Одеса – це тільки полігон. А ще будуть окремі майданчики та місця, де якраз з 10 до 20 лютого відбуватимуться навчання Збройних сил України, – розповів міністр оборони.

За його словами, під час навчань планують випробувати українські Байрактари та Джавеліни. Крім того, відпрацюють можливості переносної протитанкової керованої ракети малої дальності, яку Україна отримала від Великої Британії.