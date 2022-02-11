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Факты / Украина / Общество

Гололедица, ветер и снег: синоптики предупреждают об ухудшении погоды

Валентина Летяк редактор ленты
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В субботу, 12 февраля, погода в Украине ухудшится. На дорогах страны, кроме южных регионов, гололедица, прогнозируют синоптики Укргидрометцентра.

По их прогнозам, ночью в Карпатах ожидаются сильные снегопады.

В темное время суток в западных областях, а днем ​​также в центральных и южных регионах порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. Это соответствует I уровню опасности (желтый).

В Киеве и области в выходные 12-13 февраля на дорогах гололедица (I уровень опасности).

В ГСЧС предупреждают, что такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

Метеорологи говорят, что весна придет в Украину уже после 25 февраля, но настоящее тепло украинцы почувствуют только в апреле.

По их прогнозам, март в этом году будет очень неустойчивым, в частности, во второй половине месяца возможно резкое похолодание.

Ощутимое повышение температуры ожидается в апреле, к концу второго месяца весны столбики термометров в отдельные дни будут подниматься выше +20.

В мае погода будет привычной для этого периода, первая половина месяца, вероятно, пройдет без осадков.

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Источник: ГСЧС

Фото: Depositphotos

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