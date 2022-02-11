У суботу, 12 лютого, погода в Україні погіршиться. На дорогах країни, окрім південних регіонів, ожеледиця, прогнозують синоптики Укргідрометцентру.
За їхніми прогнозами, вночі у Карпатах очікуються сильні снігопади.
Водночас у темну пору доби у західних областях, а вдень ще й у центральних та південних регіонах пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с. Це відповідає I рівню небезпеки (жовтий).
У Києві та області у вихідні 12-13 лютого на дорогах ожеледиця (I рівень небезпеки).
У ДСНС попереджають, що такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.
Метеорологи кажуть, що весна прийде в Україні вже після 25 лютого, але справжнє тепло українці відчують тільки в квітні.
За їхнім прогнозами, березень цьогоріч буде дуже нестійким, зокрема в другій подовині місяця можливе різке похолодання.
Відчутне підвищення температури очікується в квітні, під кінець другого місяця весни стовпчики термометрів в окремі дні підніматимуться вище +20.
У травні погода буде звичною для цього періоду, перша половина місяця, ймовірно, мине без опадів.