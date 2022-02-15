Ежегодная индексация пенсий 1 марта: Рада приняла закон

Верховная Рада во втором чтении голосами 352 нардепов утвердила законопроект №4668 об усовершенствовании пенсионного законодательства.

Он предусматривает определение даты ежегодной автоматической индексации пенсий – 1 марта, осуществление такого перерасчета пенсионных выплат для разных категорий пенсионеров.

Такая индексация с 1 марта 2022 года коснется военных, госслужащих и других категорий пенсионеров на общих условиях.

Кроме того, досрочные пенсии будут получать матери или родители тяжело больных детей, которым не установлена инвалидность.

Документом также предусмотрено назначать досрочно пенсии по возрасту за 1,5 года до достижения пенсионного возраста людям, трудовой договор с которыми расторгнут в связи с изменениями в организации производства и при других условиях.

Верховная Рада в сентябре 2021 года приняла за основу законопроект №4668, которым предлагается ввести ежегодную индексацию пенсий 1 марта для всех категорий пенсионеров.