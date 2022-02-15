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Щорічна індексація пенсій 1 березня: Рада ухвалила закон

Валентина Летяк редакторка стрічки
пенсії

Верховна Рада у другому читання голосами 352 нардепів ухвалила законопроєкт №4668 про вдосконалення пенсійного законодавства.

Він передбачає визначення дати щорічної автоматичної індексації пенсій – 1 березня, здійснення такого перерахунку пенсійних виплат для різних категорій пенсіонерів.

Така індексація з 1 березня 2022 року торкнеться військових, держслужбовців та інших категорій пенсіонерів на загальних умовах.

Крім того, дострокові пенсії отримуватимуть матері або батьки тяжко хворих дітей, яким не встановлено інвалідність.

Документом також передбачено призначати достроково пенсії за віком за 1,5 роки до досягнення пенсійного віку людям, трудовий договір із якими розірваний у зв’язку зі змінами в організації виробництва та за інших умов.

Верховна Рада у вересні 2021 року прийняла за основу законопроєкт №4668, яким пропонується запровадити щорічну індексацію пенсій 1 березня для всіх категорій пенсіонерів.

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Фото: Depositphotos

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