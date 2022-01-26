С 1 марта 2022 года в Украине произойдет индексация пенсий. Следовательно, выплаты для украинцев возрастут.

Как сообщили в Министерстве социальной политики Украины, планируется повысить пенсии по возрасту, военным, чернобыльцам, гражданам с инвалидностью и т.д.

С этой целью Минсоцполитики подготовило соответствующий проект постановления.

Так, с 1 марта пенсии украинцев будут проиндексированы на 14%. Речь идет о:

• Страховых пенсиях (в частности, пенсиях по возрасту), назначенных до 2019 года. Сумма повышения выплат составит не менее 100 грн. А средний размер повышения – около 500 грн.

• Пенсиях военным (в среднем возрастут на 700 грн).

• Минимальных пенсионных выплатах по инвалидности в результате аварии на Чернобыльской АЭС (в среднем возрастут на 400 грн) и других пенсиях ликвидаторам аварии на ЧАЭС, которые имеют инвалидность.

Будут также проиндексированы на 14% ежемесячные доплаты к пенсиям для граждан от 75 лет. После проведения индексации эти доплаты составят:

• для украинцев в возрасте 75-80 лет – 456 грн;

• а для граждан от 80 лет – 570 грн.

В то же время украинцам, на которых не распространяется индексация пенсий, хотят установить доплату в размере 135 грн в месяц.

Кроме того, с 1 марта хотят повысить:

• минимальную пенсию гражданам с инвалидностью I группы и лицам, имеющим полный страховой стаж (для мужчин – 35 лет, для женщин – 30 лет) – с 2 200 до 2 300 грн;

• минимальную пенсию безработным украинцам без полного страхового стажа – до 2 100 грн (то есть повышение составит 166 грн).

Также предлагается увеличить:

• государственную помощь на ребенка в многодетной семье – с 1 700 грн до 2 100 грн (то есть на 400 грн);

• государственную социальную помощь лицам с инвалидностью с детства, детям с инвалидностью – с 1 934 грн до 2 100 грн (то есть на 166 грн).

Как известно, с 1 декабря 2021 года в Украине вырос размер минимальной пенсии: с 1 854 грн до 1 934 грн. Это произошло в связи с повышением прожиточного минимума.

А с 1 января 2022 года в Украине повысили пенсионные выплаты для семей погибших в зоне АТО/ООС и участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

В целом же в Министерстве соцполитики анонсировали 12 этапов повышения пенсий для разных категорий украинцев в 2022 году.