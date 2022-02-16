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Факты / Украина / Общество

Тысяча за вакцинацию: как и где заплатить за газ картой єПідтримка

Валентина Летяк редактор ленты
Газ

Заплатить за коммунальные услуги, в том числе и за газ, средствами, начисленными по программе єПідтримка, смогут только украинцы в возрасте от 60 лет, которые получили две дозы прививки от коронавируса. В Нафтогазе объяснили, как это сделать онлайн и офлайн.

Как заплатить за газ картой єПідтримка онлайн:

  • в личном кабинете на сайте Нафтогаза my.gas.ua;
  • в чате GASUA у Viber и Telegram;
  • через сайты и мобильные приложения банков;
  • с помощью платежных систем Portmone, LiqPay, EasyPay, iPay.

Оплата офлайн возможна через платежные терминалы самообслуживания.

В компании напомнили, что цена газа для бытовых потребителей в рамках годового тарифного плана Фиксированный составляет 7,96 грн/куб. м с НДС, но без стоимости доставки.

Кстати, Кабмин продлил срок использования средств за вакцинацию – теперь их можно потратить в течение девяти месяцев со дня зачисления, а не четырех.

С 14 февраля граждане Украины могут потратить 1 тыс. грн, полученную за вакцинацию от Covid-19, на подписку газет и журналов.

Заказать подписку на печатные издания можно через сервис Онлайн-подписка на сайте Укрпочты с помощью карты єПідтримка.

Источник: Нафтогаз

Фото: Pexels

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