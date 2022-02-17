В предпоследние выходные дни в феврале в Украину нагрянут дожди. Ливни 19 и 20 февраля ожидаются в северных, центральных и западных областях.

По данным Укргидрометцентра, в субботу и воскресенье будет бушевать сильный ветер, скорость которого будет достигать до 10 м/с. Температура воздуха будет держаться на уровне от +6°C, местами она будет достигать до +12°C.

В субботу, 19 февраля, дожди ожидаются в нескольких городах Украины на севере, западе и центре. Синоптики предупредили украинцев об усилении ветра до 12 м/с.

Ливни нагрянут в Киев, Чернигов, Сумы, Житомир, Хмельницкий, Тернополь, Ровно, Луцк, Ивано-Франковск, Черновцы, Львов, Винницу, Ужгород, Мукачево и другие города.

В Киеве в этот день — дождь и сильный ветер, поэтому синоптики призвали жителей столицы тепло одеваться в выходные, несмотря на недавнее потепление.

В воскресенье, 20 февраля, ливни продолжатся только в западных областях Украины, а в северных и центральных регионах выглянет солнышко. Температура воздуха будет достигать от +5°C до +10°C на Юге.

Погода в Киеве 20 февраля будет достаточно теплой, как для зимы, однако ветер будет достигать 5-10 м/с. В столице столбики термометров будут показывать от +6°C до +8°C, однако ночью опустятся до +2°C.