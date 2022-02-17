На передостанніх вихідних днях у лютому в Україну нагрянуть дощі. Зливи 19 та 20 лютого очікуються у північних, центральних та західних областях.

За даними Укргідрометцентру, у суботу та неділю вируватиме сильний вітер, швидкість якого досягатиме до 10 м/с. Температура повітря триматиметься на рівні від +6°C, подекуди вона сягатиме до +12°C.

У суботу, 19 лютого, дощі очікуються у декількох містах України на півночі, заході та у центрі. Синоптики попередили українців про посилення вітру до 12 м/с.

Зливи прийдуть у Київ, Чернігів, Суми, Житомир, Хмельницький, Тернопіль, Рівне, Луцьк, Івано-Франківськ, Чернівці, Львів, Вінницю, Ужгород, Мукачево та інші міста.

У Києві в цей день – дощ та сильний вітер, тому синоптики закликали жителів столиці тепло одягатися на вихідних, попри нещодавнє потепління.

У неділю, 20 лютого, зливи продовжаться лише у західних областях України, а у північних та центральних регіонах вигляне сонечко. Температура повітря сягатиме від +5°C до щонайбільше +10°C на Півдні.

Погода у Києві 20 лютого буде доволі теплою, як для зими, проте вітер сягатиме від 5 до 10 м/с. У столиці стовпчики термометрів показуватимуть від +6°C до +8°C, однак вночі опустяться до +2°C.