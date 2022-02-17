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Факты / Украина / Общество

В сети показали уникальный детский сад, построенный по программе Большая стройка в Сумах

Владислава Ткаченко Редакторка сайта
Велике будівництво

В сети появились фотографии нового детского сада, который в Сумах построили в рамках программы президента Владимира Зеленского Большая стройка.

Их обнародовал в своем Facebook Юрий Голик.

Современный садик построен с нуля по проекту сумских архитекторов. Особенностью детского сада является максимальное использование естественного освещения.

Велике будівництво

В трехэтажном здании есть бассейн, подъемник для детей с инвалидностью и хорошее естественное освещение благодаря строительной конструкции.

В садике оборудованы медицинский и пищевой блоки, спортивный зал и комнаты для игр.

Велике будівництво

Новое заведение рассчитано на 160 детей.

Велике будівництво

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса президента, координатор программы Большая стройка Кирилл Тимошенко заявил, что в этом году запланировано построить и реконструировать 141 школу, 133 детских садика, четыре учебных заведения другого уровня, четыре малых групповых дома.

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