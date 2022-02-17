В сети показали уникальный детский сад, построенный по программе Большая стройка в Сумах

В сети появились фотографии нового детского сада, который в Сумах построили в рамках программы президента Владимира Зеленского Большая стройка.

Их обнародовал в своем Facebook Юрий Голик.

Современный садик построен с нуля по проекту сумских архитекторов. Особенностью детского сада является максимальное использование естественного освещения.

В трехэтажном здании есть бассейн, подъемник для детей с инвалидностью и хорошее естественное освещение благодаря строительной конструкции.

В садике оборудованы медицинский и пищевой блоки, спортивный зал и комнаты для игр.

Новое заведение рассчитано на 160 детей.

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса президента, координатор программы Большая стройка Кирилл Тимошенко заявил, что в этом году запланировано построить и реконструировать 141 школу, 133 детских садика, четыре учебных заведения другого уровня, четыре малых групповых дома.