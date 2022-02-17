Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Факти / Україна / Суспільство

У мережі показали унікальний дитячий садочок, побудований за програмою Велике будівництво у Сумах

Владислава Ткаченко Редакторка сайту
Велике будівництво

У мережі з’явилися світлини нового дитячого садочка, який у Сумах побудували у межах програми президента Володимира Зеленського Велике будівництво.

Їх оприлюднив у своєму Facebook Юрій Голик.

Сучасний садочок збудовано з нуля за проєктом сумських архітекторів. Особливістю дитсадка є максимальне використання природного освітлення.

Велике будівництво

У триповерховій будівлі закладу є басейн, підйомник для дітей з інвалідністю та хороше природне освітлення завдяки будівельній конструкції.

У садочку обладнані медичний та харчовий блоки, спортивна зала та кімнати для ігор.

Велике будівництво

Новий заклад розрахований на 160 дітей.

Велике будівництво

Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу президента, координатор програми Велике будівництво Кирило Тимошенко заявив, що цьогоріч заплановано побудувати чи реконструювати 141 школу, 133 дитячі садочки, чотири заклади освіти іншого рівня, чотири малі групові будинки тощо.

Читайте
Велике будівництво Зеленського цьогоріч відкриє на Київщині п’ять нових садочків

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка