У мережі показали унікальний дитячий садочок, побудований за програмою Велике будівництво у Сумах

У мережі з’явилися світлини нового дитячого садочка, який у Сумах побудували у межах програми президента Володимира Зеленського Велике будівництво.

Їх оприлюднив у своєму Facebook Юрій Голик.

Сучасний садочок збудовано з нуля за проєктом сумських архітекторів. Особливістю дитсадка є максимальне використання природного освітлення.

У триповерховій будівлі закладу є басейн, підйомник для дітей з інвалідністю та хороше природне освітлення завдяки будівельній конструкції.

У садочку обладнані медичний та харчовий блоки, спортивна зала та кімнати для ігор.

Новий заклад розрахований на 160 дітей.

Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу президента, координатор програми Велике будівництво Кирило Тимошенко заявив, що цьогоріч заплановано побудувати чи реконструювати 141 школу, 133 дитячі садочки, чотири заклади освіти іншого рівня, чотири малі групові будинки тощо.