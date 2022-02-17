Всі фахівці, які мають відповідні знання та рівень кваліфікації, можуть приєднатися до кібервійськ України. Для цього потрібно звернутися до Національного координаційного центру кібербезпеки.

Про це заявив заступник секретаря РНБО Сергій Демедюк на брифінгу щодо хакерських атак. Він пояснив, як приєднатися до команди кібервійськ.

Заступник секретаря РНБО зазначив, що Національний координаційний центр кібербезпеки розташований на території, яка доступна всім громадянам.

– Він розташований у центрі Парковий. Туди може звернутись будь-хто, хто має свої побажання, щоб допомогти на волонтерських або інших засадах, – зазначив він.

Фахівці визначать кваліфікацію осіб, які висловили бажання доєднатися до команди, після чого направлять до суб’єктів забезпечення кібербезпеки.

Серед них – Мінцифри, СБУ, Держспецзв’язок, Кіберполіція, РНБО, НБУ, Міноборони, ЗСУ та розвідувальні органи. Установи готові набирати фахівців, які зможуть забезпечити постійну роботу державних органів.

У травні 2021 року на засіданні Ради національної безпеки і оборони розглянули невідкладні заходи для безпеки України та захисту держави у кіберпросторі. Під час зустрічі ухвалили рішення про створення кібервійськ та посилення заходів для біологічної безпеки, заявив президент України Володимир Зеленський.

Очільник Міністерства оборони України Олексій Резніков назвав створення кібервійськ одним з пріоритетів МОУ. У середині травня 2021 року РНБО ухвалила Стратегію розвитку кібербезпеки на наступні п’ять років.