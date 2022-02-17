Зеленский внес изменения в положение о службе в военном резерве

В положение о прохождении гражданами Украины службы в военном резерве ВСУ внесены изменения. Президент Владимир Зеленский подписал 16 февраля соответствующий указ №59/2022.

Главные изменения касаются того, кто может служить в резерве:

граждане проходят службу в военном резерве в добровольном порядке, а в особый период лица, уволенные с военной службы, которые по своим профессионально-психологическим характеристикам и состоянию здоровья пригодны к службе в военном резерве и отвечают установленным требованиям прохождения службы в военном резерве, – в обязательном порядке;

в особый период на службу в военном оперативном резерве в обязательном порядке на должности в соответствии с их воинскими званиями зачисляются лица, уволенные с военной службы, которые пригодны к службе в военном резерве и отвечают установленным требованиям.

Кроме того, согласно документу, резервистов будут вызывать на службу командиры или начальники воинских частей во взаимодействии с руководителями соответствующих территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦКСП).

Командиры воинских частей и руководители ТЦКСП информируют работодателей резервистов, а также РГА, органы местного самоуправления о целях и возможных сроках привлечения резервистов к исполнению обязанностей в военном резерве или призыва на военную службу.

В случае новой эскалации со стороны России, Украина может мобилизовать 300-400 тыс. граждан, имеющих опыт ведения боевых действий.

Министерство обороны планирует в рамках развертывания системы территориальной обороны создать более 150 батальонов. За каждым бойцом собираются закрепить оружие.