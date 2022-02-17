Зеленський вніс зміни до положення про службу у військовому резерві

У положення про проходження громадянами України служби у військовому резерві ЗСУ внесено зміни. Президент Володимир Зеленський підписав 16 лютого відповідний указ №59/2022.

Головні зміни стосуються того, хто може служити у резерві:

громадяни проходять службу у військовому резерві в добровільному порядку, а в особливий період особи, звільнені з військової служби, які за своїми професійно-психологічними характеристиками і станом здоров’я придатні до служби у військовому резерві та відповідають встановленим вимогам проходження служби у військовому резерві, – в обов’язковому порядку;

в особливий період на службу у військовому оперативному резерві в обов’язковому порядку на посади відповідно до їх військових звань зараховуються особи, звільнені з військової служби, які придатні до служби у військовому резерві та відповідають встановленим вимогам.

Окрім того, згідно з документом, резервістів викликатимуть на службу командири або начальники військових частин у взаємодії з керівниками відповідних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦКСП).

Командири військових частин та керівники ТЦКСП інформують роботодавців резервістів, а також РДА, органи місцевого самоврядування про мету та можливі терміни залучення резервістів до виконання обов’язків у військовому резерві або призову на військову службу.

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