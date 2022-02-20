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Факты / Украина / Общество

Отдали жизнь за Украину: в Киеве чтят память Героев Небесной сотни

Юля Захарченко редактор ленты Егор Ромахло Журналист Факты ICTV
Отдали жизнь за Украину: в Киеве чтят память Героев Небесной сотни

В воскресенье, 20 февраля, украинцы чтят память героев Небесной сотни, боровшихся за перемены и свободу в нашем государстве. Восемь лет назад общественные активисты вышли на Майдан Независимости, чтобы побороться за европейские возможности Украины.

В этот день при поддержке общественных организаций и Украинского института Национальной памяти в Киеве в храме Архистратига Михаила и Украинских новомучеников, расположенном на аллее, названной в честь героев Небесной сотни, начался церемониал чествования евромайдановцев.

Фото: Факты ICTV

Люди, пришедшие почтить память погибших, выкрикивают громкие лозунги. Среди них: Украина – прежде всего, Слава Украине и Героям слава.

На мемориал памяти участников Майдана украинцы возложили цветы, зажгли лампадки и помолились возле фотографий людей, отдавших свою жизнь, чтобы изменить историю Украины.

Фото: Факты ICTV

Фото: Факты ICTV

В День памяти героев Небесной сотни украинцы вспоминают истории погибших евромайдановцев и активистов. Подвиг каждого участника Майдана заслуживает уважения и чествования.

Все они имели планы, мечты и надежды, однако им уже не суждено сбыться. Факты ICTV также чтят память погибших активистов.

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