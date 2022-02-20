У неділю, 20 лютого, українці вшановують пам’ять героїв Небесної сотні, які боролися за зміни та свободу в нашій державі. Вісім років тому громадські активісти вийшли на Майдан Незалежності, щоб поборотися за європейські можливості України.

У цей день за підтримки громадських організацій та Українського інституту Національної пам’яті у Києві у храмі Архистратига Михаїла та Українських новомучеників, розташованому на алеї, названій на честь героїв Небесної сотні, розпочався церемоніал вшанування євромайданівців.

Люди, які прийшли вшанувати пам’ять загиблих, вигукують гучні гасла. Серед них: Україна – понад усе, Слава Україні та Героям слава.

На меморіал пам’яті учасників Майдану українці поклали квіти, запалили лампадки та помолилися біля фотографій людей, які віддали своє життя, щоб змінити історію України.

У День пам’яті героїв Небесної сотні українці згадують історії загиблих євромайданівців та активістів. Подвиг кожного учасника Майдану заслуговує на повагу та вшанування.

Всі вони мали плани, мрії та сподівання, проте вони вже не здійсняться. Факти ICTV також вшановують пам’ять загиблих активістів.