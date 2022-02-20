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Віддали життя за Україну: у Києві вшановують пам’ять Героїв Небесної сотні

Юля Захарченко редакторка стрічки Єгор Ромахло Журналіст Факти ICTV
Віддали життя за Україну: у Києві вшановують пам’ять Героїв Небесної сотні

У неділю, 20 лютого, українці вшановують пам’ять героїв Небесної сотні, які боролися за зміни та свободу в нашій державі. Вісім років тому громадські активісти вийшли на Майдан Незалежності, щоб поборотися за європейські можливості України.

У цей день за підтримки громадських організацій та Українського інституту Національної пам’яті у Києві у храмі Архистратига Михаїла та Українських новомучеників, розташованому на алеї, названій на честь героїв Небесної сотні, розпочався церемоніал вшанування євромайданівців.

Фото: Факти ICTV

Люди, які прийшли вшанувати пам’ять загиблих, вигукують гучні гасла. Серед них: Україна – понад усе, Слава Україні та Героям слава.

На меморіал пам’яті учасників Майдану українці поклали квіти, запалили лампадки та помолилися біля фотографій людей, які віддали своє життя, щоб змінити історію України.

Фото: Факти ICTV

Фото: Факти ICTV

У День пам’яті героїв Небесної сотні українці згадують історії загиблих євромайданівців та активістів. Подвиг кожного учасника Майдану заслуговує на повагу та вшанування.

Всі вони мали плани, мрії та сподівання, проте вони вже не здійсняться. Факти ICTV також вшановують пам’ять загиблих активістів.

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