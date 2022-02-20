В воскресенье, 20 февраля, президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская почтили память Героев Небесной Сотни.

Президент с супругой поставили лампадки к памятному кресту на Аллее Героев Небесной Cотни в центре Киева.

Аллея пролегает от Майдана Незалежности и Крещатика до улиц Ольгинской и Институтской. Там в 2014 году происходили массовые расстрелы активистов Майдана. Теперь же на этом месте обустроен мемориал погибшим.

Президент и первая леди почтили память погибших участников Революции Достоинства минутой молчания, а также ударили в Колокол Достоинства. Он установлен на территории будущего Национального мемориала Героев Небесной Сотни в Киеве.

– Сегодня мы чтим память Героев Небесной Сотни – соотечественников, которые без колебаний отдали свои жизни за свободу, к которой стремился наш народ, за право жить в независимом государстве, в семье европейских народов. Их подвиг – это свидетельство несокрушимости украинцев, которые продолжают бороться за свое будущее, – подчеркнул Зеленский.

Президент напомнил, что украинцы продолжают демонстрировать миру единство и преданность демократическим ценностям, за которые отдали жизнь активисты Евромайдана и воины на Донбассе.

Стоит отметить, что Украина уже восьмой год подряд отмечает 20 февраля День памяти Героев Небесной Сотни (согласно указу президента от 11 февраля 2015 года).

Первая кровь на Майдане пролилась в январе 2014 года, когда от огнестрельных ранений в центре столицы погибли активисты Сергей Нигоян и Михаил Жизневский.

А 18-20 февраля произошли наиболее жестокие противостояния между активистами Евромайдана и беркутовцами. По разным оценкам, с 18 по 20 февраля погибли до 83 активистов. А после 20 февраля от ран скончались еще более 20 протестующих.

В общей сложности Героями Небесной Сотни стали 107 погибших активистов Революции Достоинства. Младшему из них, Назарию Войтовичу, было 17 лет. А самому старшему, Ивану Наконечному, – 82 года.

В феврале 2021 года Верховная Рада Украины признала Революцию Достоинства ключевым событием государствообразования.