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Факты / Украина / Общество

На Донбассе боевики обстреляли поселок Новолуганское: погиб мирный житель

Юля Захарченко редактор ленты
На Донбассе боевики обстреляли поселок Новолуганское: погиб мирный житель

Российско-оккупационные войска на Донбассе продолжают нарушать режим прекращения огня на временно оккупированной территории Украины. Боевики на Донбассе обстреляли поселок городского типа Новолуганское.

В результате обстрелов оккупантов погиб гражданский мужчина 1970 года рождения, дополнительная информация о нем уточняется. Об этом сообщил глава Донецкой облгосадминистрации и руководитель областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко на странице в социальной сети Facebook.

Фото: Павел Кириленко

По оперативной информации, повреждены объекты инфраструктуры в Донецкой области. Поселок Новолуганское остался без света и отопления, перебит газопровод.

Ситуация на Донбассе

Наемники Российской Федерации продолжают обстреливать позиции украинских военных и населенных пунктов. По данным штаба ООС, боевики на Донбассе 54 раза нарушили режим прекращения огня, 45 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Под обстрелы боевиков попала Станица Луганская, Счастье, Водяное, Красногоровка, Каменка, Новомихайловка, Лопаскино, Гнутово, Зайцево, Пески, Луганское, Гранитное, Талаковка, Лебединское и другие поселки.

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