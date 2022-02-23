Министерство иностранных дел Украины рекомендует находящимся в России украинцам немедленно покинуть территорию этой страны.

Соответствующие рекомендации обнародованы на официальном сайте ведомства.

В МИД напомнили об эскалации ситуации вокруг Украины и усилении агрессии РФ. Это может привести к ограничению возможностей по оказанию консульской помощи на территории России.

В связи с этим в МИД призывают граждан Украины:

• воздержаться от посещения России;

• тем, кто уже находится в этой стране, уехать оттуда.

– В связи с усилением российской агрессии против Украины, что, среди прочего, может привести к существенному ограничению возможностей предоставления консульской помощи на территории Российской Федерации, Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины воздержаться от любых поездок в РФ, а тем, кто находится в этой стране, – немедленно покинуть ее территорию, – подчеркивается в рекомендациях.

В министерстве предупредили, что пренебрежение этими рекомендациями в дальнейшем существенно усложнит обеспечение защиты граждан Украины в РФ.

В МИД также обнародовали контактные данные украинских дипломатических учреждений на территории РФ на случай возникновения обстоятельств, нуждающихся в немедленном консульском реагировании:

• Посольство Украины в РФ (тел.: +7 919 768 77 96; электронная почта: emb_ru@mfa.gov.ua, consul_ru@mfa.gov.ua);

• Генеральное консульство Украины в Санкт-Петербурге (тел.: +7 921 304 05 72; электронная почта: gc_rus@mfa.gov.ua);

• Генеральное консульство Украины в Ростове-на-Дону (тел.: +7 918 587 99 93; электронная почта: gc_rur@mfa.gov.ua);

• Консульство Украины в Екатеринбурге (тел.: +7 953 0000207; электронная почта: gc_rue@mfa.gov.ua);

• Консульство Украины в Новосибирске (тел.: +7 913 379 12 93; электронная почта: gc_nov@mfa.gov.ua).

Как известно, накануне президент России Владимир Путин запросил у Совета Федерации РФ разрешение на использование российской армии за рубежом (т.е. на территории Украины – на временно оккупированных территориях Донбасса). Совфед в ответ единогласно проголосовал за принятие этого решения.

Ранее Совет Федерации РФ вслед за Госдумой ратифицировал “договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи” с террористическими формированиями “ЛДНР”.

На фоне эскалации российской агрессии президент Украины Владимир Зеленский издал указ о призыве резервистов в особый период.