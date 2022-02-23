23 февраля стало известно, что в Украине будет введено чрезвычайное положение. Указ президента поддержало большинство депутатов Верховной Рады: только после этого ограничения чрезвычайного положения обрели законную силу.
Чрезвычайное положение вводится на 30 дней, после чего его могут продлить до 60 дней.
На фоне вероятного полномасштабного вторжения РФ вглубь территории Украины ограничения чрезвычайного положения необходимы, однако ниже перечисленные меры власти смогут ввести в случае острой необходимости.
Действующая редакция закона о чрезвычайном положении в Украине предусматривает следующие ограничения:
- отмена и запрет любых массовых мероприятий – от концертов до митингов;
- ограничение движения автомобилей с беспрепятственным правом правоохранителей на осмотр транспорта;
- проверка документов и обыски граждан;
- особый режим работы СМИ: запрет на распространение информации, направленной на дестабилизацию;
- регулирование работы интернета и связи в целом, возможный запрет на пользование смартфонами;
- запрет военнослужащим покидать территорию Украины.
- временное перекрытие автомобильных дорог;
- установление особого режима въезда и выезда из страны.
Кроме того, закон позволяет вводить и дополнительные, более жесткие временные ограничения чрезвычайного положения. Среди них — обязательная эвакуация граждан из мест, где опасно находиться, особый порядок распределения продуктов и вещей первой необходимости и принудительное изъятие имущества у юридических и физических лиц.
Отметим, что ограничения будут вводиться только по необходимости, без которой все эти перечисленные меры никто не сможет привести в действие.
Комендантский час
В последний раз украинские власти поднимали вопрос комендантского часа в разгар пандемии коронавируса. В условиях чрезвычайного положения, как заявил 23 февраля секретарь СНБО Алексей Данилов, такое ограничение будет решаться на местах.
– В зависимости от тех или иных территорий будут приниматься то более усиленные, то смягченные меры, — уточнил он.
Таким образом, ответственность за внедрение комендантского часа на территории той или иной области возложена на региональные штабы. О введении комендантского часа на всей территории Украины речь не идет.
Финансы и банки
На решение о введении ограничений чрезвычайного положения отреагировали и в Нацбанке. Отмечается, что это не должно отразиться на режиме работы украинских банков.
– Все платежные системы, доступ к средствам, работа банков продолжается в обычном режиме, — говорится в заявлении НБУ.
Такую же уверенность выразил и премьер-министр Денис Шмигаль: по его словам, ограничения чрезвычайного положения практически не скажутся на работе бизнеса в Украине.
Жителям пограничных областей
О ряде дополнительных ограничений 23 февраля сообщили в Госпогранслужбе. Они будут касаться районов, граничащих с Россией, Беларусью, оккупированными территориями Донбасса и Луганщины, а также примыкают к побережью Черного и Азовского морей.
Временно будет запрещено:
- движение транспорта дорогами, ведущими к государственной границе Украины, которые не отмечены в реестре автомобильных дорог;
- пребывание в пограничной зоне ночью;
- использование радиостанций и запуск беспилотников;
- фото- и видеосъемка объектов и сотрудников ГПСУ.
Чрезвычайное и военное: в чем разница
Согласно украинскому законодательству, режим чрезвычайного положения достаточно схож с режимом военного положения. Главное отличие между ними – военное положение могут ввести бессрочно.
Во времена независимой Украины, в конце 2018 года, в некоторых областях уже вводили 30-дневное военное положение. Это было связано с инцидентом в Керченском проливе, когда россияне захватили три украинских корабля. Тогда в плен попали 24 моряка, шестеро из которых получили ранения.
По официальным данным СНБО, тогда военное положение было введено в десяти областях: Винницкой, Луганской, Донецкой, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Запорожской, Черниговской и Херсонской.
Кроме того, до 26 декабря 2018 года (до конца периода военного положения) Украина официально ограничила въезд гражданам РФ мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет.