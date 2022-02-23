23 февраля стало известно, что в Украине будет введено чрезвычайное положение. Указ президента поддержало большинство депутатов Верховной Рады: только после этого ограничения чрезвычайного положения обрели законную силу.

Чрезвычайное положение вводится на 30 дней, после чего его могут продлить до 60 дней.

В Украине официально ввели чрезвычайное положение: ограничения и как это будет работать / 3 фотографии

На фоне вероятного полномасштабного вторжения РФ вглубь территории Украины ограничения чрезвычайного положения необходимы, однако ниже перечисленные меры власти смогут ввести в случае острой необходимости.

Действующая редакция закона о чрезвычайном положении в Украине предусматривает следующие ограничения:

отмена и запрет любых массовых мероприятий – от концертов до митингов;

ограничение движения автомобилей с беспрепятственным правом правоохранителей на осмотр транспорта;

проверка документов и обыски граждан;

особый режим работы СМИ: запрет на распространение информации, направленной на дестабилизацию;

регулирование работы интернета и связи в целом, возможный запрет на пользование смартфонами;

запрет военнослужащим покидать территорию Украины.

временное перекрытие автомобильных дорог;

установление особого режима въезда и выезда из страны.

Кроме того, закон позволяет вводить и дополнительные, более жесткие временные ограничения чрезвычайного положения. Среди них — обязательная эвакуация граждан из мест, где опасно находиться, особый порядок распределения продуктов и вещей первой необходимости и принудительное изъятие имущества у юридических и физических лиц.

Отметим, что ограничения будут вводиться только по необходимости, без которой все эти перечисленные меры никто не сможет привести в действие.

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Комендантский час

В последний раз украинские власти поднимали вопрос комендантского часа в разгар пандемии коронавируса. В условиях чрезвычайного положения, как заявил 23 февраля секретарь СНБО Алексей Данилов, такое ограничение будет решаться на местах.

– В зависимости от тех или иных территорий будут приниматься то более усиленные, то смягченные меры, — уточнил он.

Таким образом, ответственность за внедрение комендантского часа на территории той или иной области возложена на региональные штабы. О введении комендантского часа на всей территории Украины речь не идет.

Финансы и банки

На решение о введении ограничений чрезвычайного положения отреагировали и в Нацбанке. Отмечается, что это не должно отразиться на режиме работы украинских банков.

– Все платежные системы, доступ к средствам, работа банков продолжается в обычном режиме, — говорится в заявлении НБУ.

Такую же уверенность выразил и премьер-министр Денис Шмигаль: по его словам, ограничения чрезвычайного положения практически не скажутся на работе бизнеса в Украине.

Жителям пограничных областей

О ряде дополнительных ограничений 23 февраля сообщили в Госпогранслужбе. Они будут касаться районов, граничащих с Россией, Беларусью, оккупированными территориями Донбасса и Луганщины, а также примыкают к побережью Черного и Азовского морей.

Временно будет запрещено:

движение транспорта дорогами, ведущими к государственной границе Украины, которые не отмечены в реестре автомобильных дорог;

пребывание в пограничной зоне ночью;

использование радиостанций и запуск беспилотников;

фото- и видеосъемка объектов и сотрудников ГПСУ.

Чрезвычайное и военное: в чем разница

Согласно украинскому законодательству, режим чрезвычайного положения достаточно схож с режимом военного положения. Главное отличие между ними – военное положение могут ввести бессрочно.

Во времена независимой Украины, в конце 2018 года, в некоторых областях уже вводили 30-дневное военное положение. Это было связано с инцидентом в Керченском проливе, когда россияне захватили три украинских корабля. Тогда в плен попали 24 моряка, шестеро из которых получили ранения.

По официальным данным СНБО, тогда военное положение было введено в десяти областях: Винницкой, Луганской, Донецкой, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Запорожской, Черниговской и Херсонской.

Кроме того, до 26 декабря 2018 года (до конца периода военного положения) Украина официально ограничила въезд гражданам РФ мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет.