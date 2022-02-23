23 лютого стало відомо, що в Україні буде запроваджено надзвичайний стан. Указ президента підтримала більшість депутатів Верховної Ради: лише після цього обмеження надзвичайного стану набрали законної сили.

Надзвичайний стан запроваджується на 30 днів, після чого його можуть продовжити до 60 днів.

В Україні офіційно запровадили надзвичайний стан: обмеження і як це працюватиме / 3 фотографии

На тлі ймовірного повномасштабного вторгнення РФ вглиб території України обмеження надзвичайного стану необхідні, однак перераховані нижче заходи влада зможе запровадити у разі гострої потреби.

Чинна редакція закону про надзвичайний стан в Україні передбачає такі обмеження:

скасування і заборона будь-яких масових заходів – від концертів до мітингів;

обмеження руху автомобілів із безперешкодним правом правоохоронців на огляд транспорту;

перевірка документів та обшуки громадян;

особливий режим роботи ЗМІ: заборона на поширення інформації, що спрямована на дестабілізацію;

регулювання роботи інтернету та зв’язку в цілому, можлива заборона на користування смартфонами;

заборона військовослужбовцям покидати територію України.

тимчасове перекриття автомобільних доріг;

встановлення особливого режиму в’їзду та виїзду з країни.

Окрім цього, закон дозволяє вводити і додаткові, більш жорсткі тимчасові обмеження надзвичайного стану. Серед них – обов’язкова евакуація громадян з місць, де небезпечно перебувати, особливий порядок розподілу продуктів та речей першої необхідності та навіть примусове вилучення майна у юридичних та фізичних осіб.

Зазначимо, що обмеження будть запроваджені виключно за потреби, без якої їх ніхто не зможе ввести у дію.

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Комендантська година

Востаннє українська влада підіймала питання комендантської години у розпал пандемії коронавірусу. В умовах надзвичайного стану, як заявив 23 лютого секретар РНБО Олексій Данілов, таке обмеження буде вирішуватися на місцях.

– Залежно від тих або інших територій будуть ухвалюватися чи то більш посилені, чи то пом’якшені заходи, – уточнив він.

Таким чином, відповідальність за впровадження комендантської години на території тієї або іншої області покладено на регіональні штаби. Про введення комендантської години на всій території України наразі не йдеться.

Фінанси і банки

На рішення про введення обмежень надзвичайного стану відреагував і Нацбанк. Зазначається, що це не повинно вплинути на режим роботи українських банків.

– Усі платіжні системи, доступ до коштів, робота банків загалом продовжується в звичайному режимі, – йдеться у заяві НБУ.

Таку ж упевненість висловив і прем’єр-міністр Денис Шмигаль: за його словами, обмеження надзвичайного стану практично не позначаться на роботі бізнесу в Україні.

Мешканцям прикордонних областей

Про низку додаткових обмежень 23 лютого повідомили у Держприкордонслужбі. Вони стосуватимуться районів, що межують з Росією, Білоруссю, окупованими територіями Донеччини і Луганщини, а також прилягають до узбережжя Чорного та Азовського морів.

Тимчасово буде заборонено:

рух транспорту дорогами, що ведуть до державного кордону України і не позначені у реєстрі автомобільних доріг;

перебування у прикордонні вночі;

використання радіостанцій та запуск безпілотників;

фото- і відеозйомка об’єктів і співробітників ДПСУ.

Надзвичайний і воєнний: у чому різниця

Згідно з українським законодавством, режим надзвичайного стану досить схожий на режим воєнного стану. Головна відмінність між ними – воєнний стан можуть ввести безстроково.

За часів незалежної України, наприкінці 2018 року, у деяких областях уже вводили 30-денний воєнний стан. Це було пов’язано із інцидентом у Керченській протоці, коли росіяни захопили три українські кораблі. Тоді у полон потрапили 24 моряки, шестеро з яких отримали поранення.

За офіційними даними РНБО, тоді воєнний стан було введено у десяти областях: Вінницькій, Луганській, Донецькій, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Запорізькій, Чернігівській та Херсонській.

Окрім цього, до 26 грудня 2018 року (до кінця періоду воєнного стану) Україна офіційно обмежила в’їзд громадянам РФ чоловічої статі віком від 16 до 60 років.