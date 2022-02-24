На Донбассе продолжаются бои на линии столкновения, прорыв не допущен — штаб ООС

Российско-оккупационные войска продолжают вооруженную агрессию против Украины. По состоянию на 15.00 24 февраля, продолжаются бои на всей линии столкновения, однако прорыв боевиков не допущен.

По данным Министерства обороны Украины, в районе населенного пункта Пищевик в Донецкой области продолжаются ожесточенные бои.

Наемники Российской Федерации пытались прорвать оборону, применив 16 танков. Военнослужащие Объединенных сил использовали ПТРК NLAW, с помощью которых уничтожили три танка врага.

В Минобороны сообщили, что с территории Беларуси боевики выпустили четыре баллистические ракеты в юго-западном направлении Украины.

В Государственной пограничной службе Украины отметили, что ситуация в пунктах пропуска на западной границе остается стабильной, наблюдается увеличение интенсивности движения.

Пропуск граждан и транспортных средств осуществляют в установленном порядке, согласно действующему законодательству.

Фото: Штаб ООС