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Факты / Украина / Общество

На Донбассе продолжаются бои на линии столкновения, прорыв не допущен — штаб ООС

Юля Захарченко редактор ленты
На Донбассе продолжаются бои на линии столкновения, прорыв не допущен — штаб ООС

Российско-оккупационные войска продолжают вооруженную агрессию против Украины. По состоянию на 15.00 24 февраля, продолжаются бои на всей линии столкновения, однако прорыв боевиков не допущен.

По данным Министерства обороны Украины, в районе населенного пункта Пищевик в Донецкой области продолжаются ожесточенные бои.

Наемники Российской Федерации пытались прорвать оборону, применив 16 танков. Военнослужащие Объединенных сил использовали ПТРК NLAW, с помощью которых уничтожили три танка врага.

В Минобороны сообщили, что с территории Беларуси боевики выпустили четыре баллистические ракеты в юго-западном направлении Украины.

В Государственной пограничной службе Украины отметили, что ситуация в пунктах пропуска на западной границе остается стабильной, наблюдается увеличение интенсивности движения.

Пропуск граждан и транспортных средств осуществляют в установленном порядке, согласно действующему законодательству.

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Фото: Штаб ООС

Источник: Минобороны

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