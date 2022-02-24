На Донбасі продовжуються бої на лінії зіткнення, прориву не допущено – штаб ООС

Російсько-окупаційні війська продовжують збройну агресію проти України. Станом на 15.00 24 лютого, продовжуються бої на всій лінії зіткнення, однак прориву бойовиків не допущено.

За даними Міністерства оборони України, наразі у районі населеного пункту Пищевик у Донецькій області тривають запеклі бої.

Найманці Російської Федерації намагалися прорвати оборону, застосувавши 16 танків. Військовослужбовці Об’єднаних сил використали ПТРК NLAW, за допомогою яких знищили три танки ворога.

У Міноборони повідомили, що з території Білорусі бойовики випустили чотири балістичні ракети у південно-західному напрямку України.

У Державній прикордонній службі України зазначили, що ситуація у пунктах пропуску на західному кордоні залишається стабільною, спостерігається збільшення інтенсивності руху.

Пропуск громадян та транспортних засобів здійснюють встановленим порядком, згідно з чинним законодавством.

Фото: Штаб ООС