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Факты / Украина / Общество

Без паники: как действовать, если будут перебои с мобильной связью

Евгения Шапоренко журналист раздела Lifestyle
Без паники: как действовать, если будут перебои с мобильной связью

В сети распространяется информация, что в Украине в разных регионах наблюдаются проблемы с мобильной связью. В Госслужбе специальной связи и защиты информации подчеркнули, что отключение мобильной связи и интернета не планируется: операторы и провайдеры будут продолжать предоставлять услуги гражданам.

Ранее мобильные операторы говорили, что смогут удержать связь при полномасштабном вторжении РФ в Украину.

Госслужба специальной связи и защиты информации сообщает о возможных перебоях со связью в связи с перегруженными сетями, и просит не звонить, если нет острой необходимости.

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Однако, если у вас проблемы с мобильной связью, соблюдайте простые правила.

В общем, хорошо бы иметь небольшой радиоприемник для ультракоротких и FM-волн, и элементы питания для него. По нему можно услышать главные сообщения от правительства или местных властей.

Также можете включать местное радио и телевидение, если услышали сирену, ведь там будут сообщения об эвакуации.

Определите круг людей, с которыми вам следует держать связь (дети, родители, другие близкие люди), и уже сейчас договоритесь, как действовать при исчезновении мобильной связи: время, место встречи. Например, у вас есть место сбора, и договоритесь, что вы там будете ждать 24 часа, а затем отправитесь дальше.

Что касается маленьких детей, то им в одежду следует положить записку со следующими данными: полное имя ребенка, его родителей или других контактных лиц, адрес и телефоны. Детей школьного возраста следует предупредить, как именно действовать.

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