В Україні у різних регіонах спостерігаються проблеми з мобільним зв’язком.

Раніше мобільні оператори говорили, що зможуть втримати зв’язок у разі повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Держслужба спеціального зв’язку та захисту інформації повідомляє про можливі перебої зі зв’язком внаслідок перевантаження мереж, і просить не дзвонити, якщо немає гострої потреби.

У Держспецзв’язку наголосили, що відключення мобільного зв’язку та інтернету не планується: оператори та провайдери продовжуватимуть надавати послуги громадянам.

Проте, якщо таки у вас проблеми з мобільним зв’язком, дотримуйтесь простих правил.

Загалом добре було б мати невеличкий радіоприймач для ультракоротких та FM-хвиль та елементи живлення для нього. По ньому можна почути головні повідомлення від уряду чи місцевої влади.

Також можете вмикати місцеве радіо та телебачення, якщо почули сирену, адже саме там будуть повідомлення про евакуацію.

Визначте коло людей, з якими вам варто тримати зв’язок (діти, батьки, інші близькі люди), та вже зараз домовтеся, як діяти у разі зникнення мобільного зв’язку: час, місце зустрічі. Наприклад, у вас є місце збору, і домовтеся, що ви там чекатимете 24 години, а потім вирушите далі.

Щодо маленьких дітей, то їм в одяг варто покласти записку з такими даними: повне ім’я дитини, її батьків чи інших контактних осіб, адресу та телефони. Дітей шкільного віку варто попередити, як саме діяти.