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Факти / Україна / Суспільство

ЗСУ терміново потребують 120 фур – деталі

Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
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Збройні сили України терміново потребують 120 фур для перевезення технічної допомоги партнерів.

Зокрема, необхідний транспорт, який зможе курсувати зі Львова через кордон, йдеться у повідомленні заступниці голови правління Центру оборонних стратегій Аліни Фролової.

Допомога потрібна терміново.

Водночас паливо ЗСУ надасть.

24 лютого 2022 року Росія здійснила вторгнення на територію України. Вранці біля низки міст країни лунали вибухи. ЗСУ чинять опір агресору.

Україну підтримали і західні партнери. Із заявами виступили президент США Джо Байден, канцлер Німеччини Олаф Шольц, очільник Польщі Анджей Дуда. Вони пообіцяли не полишити українців у скрутному становищі.

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Джерело: Alina Frolova

Фото: Dreamstime

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