Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Украина / Общество

В Киеве во время воздушной тревоги не будут работать шесть наземных станций метро

Марта Бондаренко редактор ленты
Метро Києва

При сигнале Воздушная тревога наземные станции Днепр, Гидропарк, Левобережная, Дарница, Черниговская, Лесная не будут работать.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Так, вышеуказанные станции не являются безопасными для укрытия и перевозки пассажиров.

— Призываем переместиться в другие укрытия или подземные станции, — говорится в сообщении.

Кроме того, некоторые станции работают с ограничениями на вход для обеспечения постепенного вывоза людей и избегания скоплений.

Ранее сообщалось, что 24 февраля проезд в коммунальном общественном транспорте Киева бесплатный. В метро можно ездить без оплаты за проезд.

Позже стало известно, что закрыли красную ветку метро от станции Шулявская до Академгородка по организационным причинам.

Источник: КГГА

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка