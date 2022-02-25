При сигнале Воздушная тревога наземные станции Днепр, Гидропарк, Левобережная, Дарница, Черниговская, Лесная не будут работать.
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
Так, вышеуказанные станции не являются безопасными для укрытия и перевозки пассажиров.
— Призываем переместиться в другие укрытия или подземные станции, — говорится в сообщении.
Кроме того, некоторые станции работают с ограничениями на вход для обеспечения постепенного вывоза людей и избегания скоплений.
Ранее сообщалось, что 24 февраля проезд в коммунальном общественном транспорте Киева бесплатный. В метро можно ездить без оплаты за проезд.
Позже стало известно, что закрыли красную ветку метро от станции Шулявская до Академгородка по организационным причинам.