При сигнале Воздушная тревога наземные станции Днепр, Гидропарк, Левобережная, Дарница, Черниговская, Лесная не будут работать.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Так, вышеуказанные станции не являются безопасными для укрытия и перевозки пассажиров.

— Призываем переместиться в другие укрытия или подземные станции, — говорится в сообщении.

Кроме того, некоторые станции работают с ограничениями на вход для обеспечения постепенного вывоза людей и избегания скоплений.

Ранее сообщалось, что 24 февраля проезд в коммунальном общественном транспорте Киева бесплатный. В метро можно ездить без оплаты за проезд.

Позже стало известно, что закрыли красную ветку метро от станции Шулявская до Академгородка по организационным причинам.