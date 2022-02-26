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Факти / Україна / Суспільство

Польща дозволила українцям безоплатний проїзд потягами до 25 березня

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
TLK

Польська залізниця в межах гуманітарної допомоги надала мешканцям України дозвіл на безкоштовне користування поїздами категорії TLK (Twoje Linie Kolejowe) та Intercity до 25 березня.

— Все, що потрібно – показати при посадці у поїзд паспорт або інший документ, що засвідчує громадянство.

Укрзалізниця подякувала польським колегам за співпрацю та допомогу в ці складні для України часи.

Уже третю добу в Україні триває війна – 24 лютого Росія здійснила напад з різних напрямків. Через це мешканці почали масово полишати великі міста, східні регіони та їхати на захід.

Низка європейських країн також готова приймати біженців з України. Зокрема ЄС підготував план для прийому українців.

Джерело: Укрзалізниця

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