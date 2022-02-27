Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Украина / Общество

Опасные террористы! ВСУ разыскивают вражескую колонну с меткой V

Мила Грубник редактор раздела Здоровье
війська РФ

Вооруженные силы Украины разыскивают колонну вражеской техники, она имеет специальную отметку – букву V.

По информации МВД Украины, это опасные террористы, прибывшие в страну со спецзадачей.

– Техника движется в сторону Киева. Очень важно, – говорится в сообщении.

Силовики призывают граждан Киева или области, которые, возможно, видели эту колонну, сообщить о ее местонахождении.

Это поможет остановить российских террористов и не позволит им реализовать их преступные намерения.

Читайте
Войска РФ деморализованы и не совершают активных наступательных действий – ОПУ

24 февраля 2022 года российские войска напали на Украину. Они вторглись с разных направлений, взрывы раздавались возле крупных городов страны.

С того времени продолжается противостояние. Украинская армия нуждается в поддержке граждан.

Поэтому важно не фотографировать и не сообщать о перемещении украинских военных.

Кроме того, нужно доверять информации только из проверенных источников и следовать указаниям органов власти, в частности находиться дома или в убежищах.

Источник: МВД

Фото: Depositphotos

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка