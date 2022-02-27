Збройні сили України розшукують колону ворожої техніки, вона має спеціальну позначку – літеру V.

За інформацією МВС України, це небезпечні терористи, які прибули до країни зі спецзавданням.

– Техніка рухається в бік Києва. Дуже важливо, – йдеться у повідомленні.

Силовики закликають громадян Києва чи області, які, можливо, бачили цю колону, повідомити про її перебування.

Це допоможе зупинити російських терористів та не дасть змогу їм реалізувати їхні злочинні наміри.

24 лютого 2022 року російські війська напали на Україну. Вони вторглися з різних напрямків, вибухи лунали біля великих міст країни.

З того часу триває протистояння. Українська армія потребує підтримки громадян.

Саме тому важливо не фотографувати та не повідомляти про переміщення українських військових.

Крім того, треба довіряти інформації лише з перевірених джерел та виконувати вказівки органів влади, зокрема перебувати вдома та у сховищах.