Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Факти / Україна / Суспільство

Небезпечні терористи! ЗСУ розшукують ворожу колону з позначкою V

Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
війська РФ

Збройні сили України розшукують колону ворожої техніки, вона має спеціальну позначку – літеру V.

За інформацією МВС України, це небезпечні терористи, які прибули до країни зі спецзавданням.

– Техніка рухається в бік Києва. Дуже важливо, – йдеться у повідомленні.

Силовики закликають громадян Києва чи області, які, можливо, бачили цю колону, повідомити про її перебування.

Це допоможе зупинити російських терористів та не дасть змогу їм реалізувати їхні злочинні наміри.

Читайте
Війська РФ деморалізовані і не здійснюють активних наступальних дій – ОПУ

24 лютого 2022 року російські війська напали на Україну. Вони вторглися з різних напрямків, вибухи лунали біля великих міст країни.

З того часу триває протистояння. Українська армія потребує підтримки громадян.

Саме тому важливо не фотографувати та не повідомляти про переміщення українських військових.

Крім того, треба довіряти інформації лише з перевірених джерел та виконувати вказівки органів влади, зокрема перебувати вдома та у сховищах.

Джерело: МВС

Фото: Depositphotos

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка